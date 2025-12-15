«Ο κόσμος μας αναδιαμορφώνεται ενεργά με βαθιές επιπτώσεις για την εθνική και διεθνή ασφάλεια» είπε χαρακτηριστικά η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της MI6.

Η Ρωσία προσπαθεί να «εκφοβίσει, να σπείρει φόβο και να χειραγωγήσει» τη Βρετανία και τους συμμάχους της με επιθέσεις στο κατώφλι ενός ολοκληρωτικού πολέμου, δήλωσε η νέα επικεφαλής της MI6 μιλώντας ανοιχτά και κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Blaise Metreweli, η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SIS), δήλωσε ότι η Βρετανία «λειτουργεί κάπου μεταξύ ειρήνης και πολέμου» και ότι όλοι έχουν την ευθύνη να κατανοήσουν τους κινδύνους επειδή «η πρώτη γραμμή του πολέμου είναι παντού» ενώ προειδοποίησε ότι «ο κόσμος μας αναδιαμορφώνεται ενεργά με βαθιές επιπτώσεις για την εθνική και διεθνή ασφάλεια».

Στην πρώτη της μεγάλη ομιλία τη Δευτέρα, η Metreweli επικεντρώθηκε στον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, κατηγορώντας τον ότι «παρατείνει τις διαπραγματεύσεις» για μια ειρηνευτική συμφωνία. Προειδοποίησε πως η μοίρα του Κιέβου είναι «θεμελιώδης όχι μόνο για την ευρωπαϊκή κυριαρχία και ασφάλεια αλλά και για την παγκόσμια ασφάλεια».

«Όλοι συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την απειλή μιας επιθετικής και επεκτατικής Ρωσίας, που επιδιώκει να υποτάξει την Ουκρανία και να παρενοχλήσει το ΝΑΤΟ», είπε χαρακτηριστικά ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και στον ίδιο τον Πούτιν λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος «παρατείνει τις διαπραγματεύσεις και μεταθέτει το κόστος του πολέμου στον δικό του πληθυσμό».

Η επικεφαλής της MI6 ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία θα διαρκέσει ανεξάρτητα από τις καθυστερήσεις της Μόσχας και υπογράμμισε ένα αυξανόμενο κύμα εχθροπραξιών «γκρίζας ζώνης», που διεξάγεται σκόπιμα στο κατώφλι της συμβατικής ένοπλης σύγκρουσης και το οποίο αποδίδει στη Μόσχα.

Η Ρωσία προσπαθεί να σπείρει τον φόβο

«Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις προσπάθειές της Ρωσίας να εκφοβίσει, να σπείρει τον φόβο και να χειραγωγήσει, επειδή μας επηρεάζουν όλους», είπε. «Μιλώ για κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές. Drone που βομβαρδίζουν αεροδρόμια και βάσεις. Επιθετική δραστηριότητα στις θάλασσές μας, πάνω και κάτω από τα κύματα. Εμπρησμοί και δολιοφθορές με κρατική υποστήριξη. Επιχειρήσεις προπαγάνδας και επιρροής που ανοίγουν και εκμεταλλεύονται ρήγματα εντός των κοινωνιών».

Ενώ δεν διευκρίνισε κανένα συγκεκριμένο περιστατικό, έχει υπάρξει μια σειρά από μυστηριώδεις θεάσεις drone στη Δανία, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Παράλληλα, ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Σκωτίας ενώ έχουν πραγματοποιηθεί στη Βρετανία πράξεις εμπρησμού και δολιοφθοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια πυρκαγιά σε μια αποθήκη στο ανατολικό Λονδίνο που παρείχε βοήθεια στην Ουκρανία.

Εφιστώντας την προσοχή σε μια άλλη μέθοδο επίθεσης σε μια χώρα και τον λαό της, η Metreweli υπογράμμισε πώς οι πληροφορίες μετατρέπονται σε όπλα, με ψεύδη που διαδίδονται στο διαδίκτυο και έχουν σχεδιαστεί για να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη σε μια κοινωνία και να ενισχύσουν τις διαιρέσεις.

«Η δημιουργία χάους είναι ένα χαρακτηριστικό, όχι ένα σφάλμα, σε αυτή τη ρωσική προσέγγιση στη διεθνή εμπλοκή και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνεχιστεί αυτό μέχρι ο Πούτιν να αναγκαστεί να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί», είπε και τόνισε ότι η MI6 προσαρμόζεται για να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες απειλές.

«Η σύγκρουση», όπως είπε χαρακτηριστικά «εξελίσσεται και η εμπιστοσύνη διαβρώνεται, όπως ακριβώς οι νέες τεχνολογίες ωθούν τόσο τον ανταγωνισμό όσο και την εξάρτηση. Δεχόμαστε κινήσεις από τη θάλασσα μέχρι το διάστημα - από το πεδίο της μάχης μέχρι την αίθουσα συνεδριάσεων. Ακόμη και οι εγκέφαλοί μας (δέχοντα πιέσεις), καθώς η παραπληροφόρηση χειραγωγεί την κατανόησή μας για τον άλλον και τον εαυτό μας. Τώρα λειτουργούμε σε έναν χώρο μεταξύ ειρήνης και πολέμου».

Επισήμανε ακόμα ότι «αυτή δεν είναι μια προσωρινή κατάσταση ή μια σταδιακή εξέλιξη. Ο κόσμος μας αναδιαμορφώνεται ενεργά με βαθιές επιπτώσεις για την εθνική και διεθνή ασφάλεια». Σπάζοντας την παράδοση προηγούμενων αρχηγών, η Metreweli δήλωσε ότι επέλεξε να επικεντρωθεί στη Ρωσία.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Υπογράμμισε τον μετασχηματιστικό ρόλο της τεχνολογίας, από την τεχνητή νοημοσύνη έως την κβαντική υπολογιστική και τόνισε ότι ο έλεγχος τέτοιων προηγμένων τεχνολογιών μετατοπίζεται από τα κράτη σε εταιρείες, ακόμη και σε άτομα, καθιστώντας την ισορροπία της παγκόσμιας ισχύος πιο «διάχυτη, πιο απρόβλεπτη».

Αν και δεν κατονόμασε, καινοτόμοι όπως ο Ίλον Μασκ αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή, με τις τεχνολογίες τους, όπως οι δορυφόροι Starlink και το X.

Η επικεφαλής της MI6 μίλησε στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας στο Λονδίνο, αν και είπε ότι το κύριο έργο των κατασκόπων της μεταφέρθηκε «πολλά χιλιόμετρα μακριά από εκεί - μακριά από τα μάτια, κρυμμένοι από τον κόσμο, μυστικοί, στρατολογούν και διοικούν πράκτορες που επιλέγουν να μας εμπιστευτούν, μοιράζοντας μυστικά με σκοπό να κάνουν τη Βρετανία και τον κόσμο ασφαλέστερο». Προειδοποίησε ωστόσο ότι ο κόσμος είναι «πιο επικίνδυνος και αμφισβητούμενος τώρα από ό,τι ήταν πριν από κάποιες δεκαετίες».

Η Metroweli είπε επίσης ότι το ευρύτερο βρετανικό κοινό έχει να διαδραματίσει έναν ρόλο, όπως για παράδειγμα τα σχολεία που μπορούν να βοηθούν στην εκπαίδευση των παιδιών να εντοπίζουν την παραπληροφόρηση στα social media και να ελέγχουν τις πηγές ειδήσεων «και να είναι ενήμεροι για αυτούς τους αλγόριθμους που προκαλούν έντονες αντιδράσεις όπως ο φόβος».

«Σημαίνει επίσης ότι όλοι στην κοινωνία κατανοούν πραγματικά τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε - έναν κόσμο όπου η πρώτη γραμμή είναι παντού. Διαδικτυακά, στους δρόμους μας, στις αλυσίδες εφοδιασμού μας, στα μυαλά και στις οθόνες των πολιτών μας» είπε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες του Sky News