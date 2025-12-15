Πολυεθνική δύναμη στην Ουκρανία προτείνουν οι Ευρωπαίοι - Τα 6 σημεία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προτείνουν τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία, τονίζουν ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας και χαιρετίζουν τη «σημαντική πρόοδο» στις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και μόνιμη ειρήνη.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «Είμαστε πιο κοντά από ποτέ», αλλά παραδέχθηκε ότι αυτό έχει ειπωθεί ξανά. Οι ηγέτες 10 χωρών- Γερμανία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Σουηδία- μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν και τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξέδωσαν κοινή δήλωση κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεών τους στο Βερολίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ έκαναν και τηλεδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι Ευρωπαίοι συμφωνούν να συνεργαστούν με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρήνης, η οποία διαφυλάσσει την ουκρανική κυριαρχία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Επίσης, χαιρετίζουν την «ισχυρή σύγκλιση» μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ευρώπης.

«Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η διασφάλιση της ασφάλειας, της κυριαρχίας και της ευημερίας της Ουκρανίας είναι ζωτικής σημασίας για την ευρύτερη ευρω-ατλαντική ασφάλεια. Ήταν σαφείς ότι η Ουκρανία και ο λαός της αξίζουν ένα μέλλον με ευημερία, ανεξαρτησία και κυριαρχία, απαλλαγμένο από τον φόβο μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας», τονίζεται στην κοινή δήλωση.

Τραμπ: Είμαστε πιο κοντά από ποτέ

«Πιστεύω ότι τώρα είμαστε πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, μετά την τηλεδιάσκεψή του με τους Ευρωπαίους.

«Είχαμε μία πολύ καλή συζήτηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, όμως το λέμε αυτό εδώ και πολύ καιρό», συμπλήρωσε. Πάντως, σε ερώτηση για το αν η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Έχουν ήδη χάσει κάποια εδάφη, για να είμαστε ειλικρινείς».

Ανέφερε ότι δεν υπάρχει χρονικό όριο για την επίτευξη συμφωνίας, ενώ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση συνεργάζεται με την Ευρώπη για τις «εγγυήσεις ασφαλείας, προκειμένου να μην ξαναρχίσει ο πόλεμος». Η Ευρώπη «θα συμμετάσχει σε μεγάλο βαθμό σε αυτό», πρόσθεσε.

«Έχουμε τρομερή υποστήριξη από τους Ευρωπαίους ηγέτες, θέλουν κι εκείνοι να τελειώσει (ο πόλεμος). Αυτή τη στιγμή, η Ρωσία θέλει να τελειώσει. Το πρόβλημα είναι πως όλοι θέλουν να τελειώσει και μετά ξαφνικά δεν θέλουν», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

{https://x.com/SkyNews/status/2000668705282290174}

Τα 6 σημεία που προτείνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Η κοινή δήλωση περιλαμβάνει έξι προτάσεις, που αφορούν τον στρατό της Ουκρανίας, μια πολυεθνική δύναμη υπό την ηγεσία της Ευρώπης, αλλά και έναν μηχανισμό για την τήρηση της κατάπαυσης πυρός.

«Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ευρώπης δεσμεύθηκαν να συνεργαστούν για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας και μέτρων υποστήριξης της οικονομικής ανάπτυξης για την Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου», αναφέρει η κοινή δήλωση.

Αυτό, συνεχίζει η δήλωση, θα περιλαμβάνει δεσμεύσεις για:

- Παροχή διαρκούς και σημαντικής υποστήριξης στην Ουκρανία για την ανάπτυξη ενόπλων δυνάμεών της, που θα πρέπει να παραμείνουν στο επίπεδο των 800.000 σε καιρό ειρήνης, ώστε να είναι σε θέση να αποτρέψει συγκρούσεις και να υπερασπιστούν την επικράτεια της Ουκρανίας.

- Μια «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία» υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, που θα αποτελείται από συνεισφορές πρόθυμων κρατών εντός του πλαισίου του Συνασπισμού των Προθύμων και με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Θα βοηθήσει στην αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, στην ασφάλεια των ουρανών της Ουκρανίας και την υποστήριξη ασφαλέστερων θαλασσών, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας.

- Ένας μηχανισμός παρακολούθησης και εξακρίβωσης της κατάπαυσης του πυρός, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με διεθνή συμμετοχή, για την παροχή έγκαιρης προειδοποίησης αναφορικά μιας οποιασδήποτε μελλοντικής επίθεσης, την αποτροπή και την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων, μαζί με έναν μηχανισμό αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης.

- Μια νομικά δεσμευτική δέσμευση, που υπόκειται σε εθνικές διαδικασίες, για τη λήψη μέτρων αναφορικά με την αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας σε περίπτωση μιας μελλοντικής ένοπλης επίθεσης. Αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν ένοπλες δυνάμεις, πληροφορίες και παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης, οικονομικές και διπλωματικές ενέργειες.

- Επένδυση στη μελλοντική ευημερία της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων με τη διάθεση σημαντικών πόρων για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση, αμοιβαία επωφελών εμπορικών συμφωνιών και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποζημιώσει η Ρωσία την Ουκρανία για τις ζημιές που προκάλεσε. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν “παγώσει” τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη.

- Ισχυρή υποστήριξη της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Καθήκον της Ρωσίας να δείξει προθυμία»

Τώρα, είναι «καθήκον της Ρωσίας» να «δείξει προθυμία» να εργαστεί προς μία μόνιμη ειρήνη, αποδεχόμενη το σχέδιο του Τραμπ και να «επιδείξει τη δέσμευσή της» για τον τερματισμό των εχθροπραξιών «συμφωνώντας σε μια κατάπαυση πυρός», τονίζουν οι Ευρωπαίοι. Παράλληλα, σημειώνουν ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν να αυξάνουν την πίεση στη Ρωσία, προκειμένου να κάνουν τη Μόσχα «να διαπραγματευτεί σοβαρά».

Στήριξη στον Ζελένσκι και για δημοψήφισμα

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Συμφώνησαν να υποστηρίξουν όποιες αποφάσεις λάβει τελικά για συγκεκριμένα ουκρανικά ζητήματα», τονίζουν.

Επανέλαβαν πως «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία» και τόνισαν ότι οι αποφάσεις για τα εδάφη «αφορούν τον λαό της Ουκρανίας, μόλις τεθούν σε ισχύ αποτελεσματικά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας».

Ακόμα, συμφώνησαν ότι «κάποια ζητήματα πρέπει να επιλυθούν στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων» και υπογράμμισαν ότι θα υποστηρίξουν τον Ζελένσκι προκειμένου «να συμβουλευτεί τον λαό» της Ουκρανίας, εάν χρειαστεί.

Η όποια συμφωνία θα πρέπει να προστατεύει τη μακροπρόθεσμη ευρω-ατλαντική ασφάλεια και ενότητα και τον ρόλο του ΝΑΤΟ στην παροχή ισχυρής αποτροπής. Τέλος, δεσμεύτηκαν να εργαστούν γρήγορα για περαιτέρω πρόοδο τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, για την «από κοινού σύναψη και έγκριση μιας συμφωνίας για μόνιμη ειρήνη».

Φωτ.: AP