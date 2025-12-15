«Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ» για την Ουκρανία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ρωσία θα αποδεχθεί τη συμφωνία που συζήτησαν οι ΗΠΑ με την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο, υποστηρίζοντας ότι έχει επιλυθεί το 90% των ζητημάτων μεταξύ των δύο πλευρών.

Το όποιο πακέτο θα περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, στα πρότυπα του ΝΑΤΟ, ανέφεραν οι ίδιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες στο Βερολίνο με τις ΗΠΑ «δεν ήταν εύκολες», αλλά υπήρξαν παραγωγικές.

Συνολικά οι διαπραγματεύσεις ήταν «πολύ θετικές», σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, όμως απομένει η συμφωνία για τα εδάφη. Οι εγγυήσεις ασφαλείας, στα πρότυπα του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ήταν ένα σημαντικό ζήτημα συζήτησης, όπως και η χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ανέφερε η ίδια πηγή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ρωσία θα είναι ανοιχτή στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, στο πλαίσιο μιας συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και συμπλήρωσαν ότι έχουν επιλυθεί «το 90%» των ζητημάτων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ωστόσο, απομένει η «τελική απόφαση για τα εδάφη», που «εξαρτάται από την Ουκρανία». Οι Αμερικανοί θα ενημερώσουν τους Ρώσους για τις συνομιλίες εντός της ημέρας.

Τα εδάφη και οι γραμμές για την κυριαρχία παραμένουν το «τελικό» ζήτημα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι θα γίνει τηλεδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της αποψινής συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είναι ικανοποιημένος από την πρόοδο που σημειώθηκε στις συνομιλίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλώντας σε Γερμανο-Ουκρανικό επιχειρηματικό φόρουμ, ο Ζελένσκι είπε ότι το διήμερο των συνομιλιών στο Βερολίνο με τις ΗΠΑ «δεν ήταν εύκολες», αλλά ήταν «παραγωγικές». Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τις αδιάκοπες επιθέσεις ως μοχλό πίεσης για τις διαπραγματεύσεις και σημείωσε πως ούτε ένας σταθμός ενέργειας της Ουκρανίας δεν έχει γλιτώσει τα πλήγματα.