Εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ για την Ουκρανία - Δεν θα είναι στο τραπέζι για πάντα, λένε οι ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί εξέφρασαν αισιοδοξία για την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις συνομιλίες με την Ουκρανία στο Βερολίνο, ωστόσο απομένουν ακόμα τα μεγάλα «αγκάθια» για τα εδάφη, κάτι που παραδέχθηκε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουάσινγκτον μιλά για εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ωστόσο ο Ζελένσκι τόνισε πως το Κίεβο χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια, προτού πάρει τις όποιες αποφάσεις για το εδαφικό. Επιπλέον, αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι στο τραπέζι για πάντα, προειδοποίησαν οι Αμερικανοί, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Απόψε, ο Ουκρανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Κιρ Στάρμερ, την Τζόρτζια Μελόνι, τον Φρίντριχ Μερτς και τον Μαρκ Ρούτε μεταξύ άλλων, παρουσία των απεσταλμένων του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ θα κάνουν τηλεδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, ο Μερτς και ο Ζελένσκι εξέφρασαν αισιοδοξία για τη συμφωνία, αλλά φάνηκαν να ανησυχούν για υποσχέσεις που δεν θα τηρηθούν ή δεν θα είναι αρκετές να αποτρέψουν μια νέα επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε ό,τι αφορά στις εγγυήσεις ασφαλείας.

Ζελένσκι: Έχουμε διαφορετικές θέσεις για το εδαφικό

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι παραμένει η απόσταση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σε ό,τι αφορά το ζήτημα των εδαφών, το οποίο χαρακτήρισε «επώδυνο» για την Ουκρανία.

«Έχουμε διαφορετικές θέσεις», είπε αναφερόμενος στο εδαφικό, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση πως οι Αμερικανοί θα βοηθήσουν να βρεθεί ένας συμβιβασμός. «Υπάρχουν πολύ δύσκολα ζητήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα εδάφη. Είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουμε σε αυτό όλοι και τέτοια θέματα να διευθετηθούν δίκαια», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία θέλει να σιγουρευτεί ότι γίνονται σεβαστά τα συμφέροντά της, επανέλαβε «Οι εταίροι μας ακούνε την Ουκρανία και είναι έτοιμοι να βοηθήσουν» και πρόθυμοι να «φέρουν πραγματικά πιο κοντά το τέλος του πολέμου», συμπλήρωσε.

Επανειλημμένα τόνισε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι εφαρμόσιμες προκειμένου να λειτουργήσει η όποια ειρηνευτική συμφωνία. Η Ουκρανία, συμπλήρωσε, χρειάζεται σαφήνεια για το τι θα είναι πώς θα επιτηρούνται οι εγγυήσεις ασφαλείας, προτού μπορέσει να πάρει όποια απόφαση για τη γραμμή του μετώπου και τα εδάφη.

Ακόμα, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν απαιτήσει κάτι, σε ό,τι αφορά τα εδάφη, αλλά «αυτά που έχουμε ακούσει τα βλέπουμε ως απαιτήσεις της Ρωσίας».

Ζήτησαν από την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονέτσκ

Στις συνομιλίες στο Βερολίνο, οι Αμερικανοί είπαν στους Ουκρανούς ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από το Ντονέτσκ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή του Reuters.

Παραμένουν τα εδαφικά ζητήματα αλλά «έχουμε πολλαπλές διαφορετικές λύσεις για να γεφυρώσουμε το χάσμα που τους προτείνουμε», δήλωσε άλλος Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι εγγυήσεις τύπου άρθρου 5

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε δημοσιογράφους για τις συνομιλίες στο Βερολίνο, τις χαρακτήρισαν εποικοδομητικές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως υπάρχουν σημαντικές διαφορές για το μελλοντικό καθεστώς των κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών και άλλα βασικά ζητήματα, για παράδειγμα η λειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια. Οι Αμερικανοί εμφανίστηκαν αισιόδοξοι και υποστήριξαν ότι έχει διευθετηθεί το 90% των ζητημάτων μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Ουάσινγκτον μιλά για εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, που σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους ικανοποίησαν τόσο το Κίεβο όσο και τους Ευρωπαίους. Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να πείσει τη Μόσχα να αποδεχθεί αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έδωσαν λεπτομέρειες, αλλά ανέφεραν ότι το πακέτο των εγγυήσεων περιλαμβάνει «πολύ ισχυρούς μηχανισμούς ασφαλείας» για να αποτραπεί η επανέναρξη του πολέμου εάν επιτευχθεί συμφωνία.

Το Άρθρο 5 θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ. Ορίζει ότι η επίθεση εναντίον ενός μέλους θεωρείται ως επίθεση εναντίον όλων. Δεν είναι σαφές πόσο μακριά θα φτάσουν οι ΗΠΑ για να παρέχουν τέτοιες εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Σε ό,τι αφορά στο εδαφικό, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «συσκέφθηκαν» για τη μετατροπή κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών σε «οικονομική ελεύθερη ζώνη» και πως πέρασαν πολλή ώρα στο να ορίσουν τι θα σημαίνει αυτό και πώς θα λειτουργεί. «Αν μπορέσουμε να το ορίσουμε αυτό, θα χρειαστεί η Ουκρανία και η Ρωσία να επιλύσουν τα τελικά ζητήματα κυριαρχίας και να δούμε εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ τους», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Ακόμα, αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και πως ο Τραμπ θέλει να εμποδίσει τη Μόσχα να προχωρήσει περαιτέρω προς τα δυτικά.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian