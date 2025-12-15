Διαμαρτυρία του Ρουβίκωνα για τη «διαρκή συσσώρευση νεκρών εργατών».

Μέλη του Ρουβίκωνα πραγματοποίησαν πορεία έξω από το σπίτι της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, για τα αυξανόμενα εργατικά δυστυχήματα.

Η διαμαρτυρία έγινε «ως απάντηση στη μετατροπή των χώρων εργασίας σε σφαγεία και στη διαρκή συσσώρευση νεκρών εργατών», επισημαίνει ο Ρουβίκωνας σε ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζει ότι το πρώτο εννιάμηνο του 2025 «μετράμε περίπου 200 νεκρούς εργάτες και εκατοντάδες σοβαρούς τραυματισμούς, την ώρα που δεκάδες εργατικά ατυχήματα την ημέρα δεν καταγράφονται καν».

«Πρόσφατο παράδειγμα ο θάνατος 27χρονου μετανάστη εργάτη στο έργο του Ελληνικού, σε συνθήκες αδήλωτης, εξαντλητικής εργασίας χωρίς στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας», υπογραμμίζει ακόμα.

«Η κοινωνική βάση πληρώνει με αίμα τις πολιτικές που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου: 13ωρα, εντατικοποίηση, εργοδοτική τρομοκρατία και πλήρη απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Η Νίκη Κεραμέως είναι πολιτικά υπεύθυνη για αυτήν την πραγματικότητα. Καμία εργοδοτική δολοφονία δεν θα μείνει αναπάντητη. Η οργάνωση και ο αγώνας είναι ζήτημα επιβίωσης», καταλήγει ο Ρουβίκωνας.

