Διευκρίνισε ότι δεν έχει συζητήσει κάτι τέτοιο με το Μαδούρο.

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι ο Νικολάς Μαδούρο είναι ευπρόσδεκτος να εγκατασταθεί στη Λευκορωσία σε περίπτωση που εγκαταλείψει την εξουσία στη Βενεζουέλα.

Πάντως, ο Λευκορώσος πρόεδρος φρόντισε να διευκρινίσει ότι δεν έχει συζητήσει κάτι τέτοιο με τον Μαδούρο, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, το οποίο δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας κλιμακώνεται εδώ και μήνες, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ επιδιώκουν την ανατροπή του Μαδούρο και την αρπαγή των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters