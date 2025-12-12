Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να σχολιάσει την χθεσινή «παρέμβαση» Πούτιν, αλλά προειδοποίησε ξανά για χερσαία πλήγματα στην Βενεζουέλα.

Nέες κυρώσεις σε έξι ακόμη πλοία που φέρονται να μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση, μία ημέρα μετά την κατάσχεση δεξαμενόπλοιου ανοιχτά των ακτών της χώρας.

Κυρώσεις έχουν επίσης επιβληθεί σε ορισμένους συγγενείς του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, αλλά και σε επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονται με αυτό που η Ουάσινγκτον αποκαλεί «παράνομο καθεστώς» του.

Ο Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε χθες Πέμπτη τις ΗΠΑ για «ναυτική πειρατεία»: «Απήγαγαν τα μέλη του πληρώματος, έκλεψαν το πλοίο κι εγκαινίασαν νέα εποχή, την εποχή της εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική», τόνισε στην κρατική τηλεόραση.

«Διέπραξαν ενέργεια απόλυτα εγκληματική και παράνομη, προχωρώντας σε στρατιωτική επίθεση, απαγωγή και κλοπή - οι πειρατές της Καραϊβικής εναντίον ιδιωτικού εμπορικού πλοίου, ειρηνικού πλοίου», επέμεινε.

Σημειώνεται πως βασικός πόρος των κρατικών εσόδων της Βενεζουέλας, το αργό που εξορύσσει υπόκειται σε αμερικανικό εμπάργκο από το 2019, κάτι που έχει υποχρεώσει το Καράκας να διαθέτει την παραγωγή του στη μαύρη αγορά σε χαμηλές τιμές, με προορισμό κυρίως την Κίνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου θα μπορούσε να πλήξει τις εξαγωγές, αποθαρρύνοντας δυνητικούς αγοραστές.

Χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον ανήκε το δεξαμενόπλοιο, είπε πως οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε αυτό ενώ έφθανε σχεδόν «στον Ατλαντικό», βόρεια του Τρίνινταντ και Τομπάγκο, κατευθυνόμενο «στα νησιά της Γρενάδας».

Κατά με τον εξειδικευμένο ιστότοπο MarineTraffic, το δεξαμενόπλοιο Skipper μετέφερε 1,1 εκατ. βαρέλια αργού, ενώ σύμφωνα με πηγή της Washington Post, κατευθυνόταν στην Κούβα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εξέφρασε ανησυχία για το πλήρωμα που «αγνοείται». «Κανένας δεν ξέρει πού είναι», τόνισε.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ είπε σε δημοσιογράφους ότι το κατασχεθέν πλοίο, που ονομάζεται Skipper, είχε εμπλακεί σε «παράνομη μεταφορά πετρελαίου» και θα μεταφερθεί σε αμερικανικό λιμάνι.

Η αμερικανική παρέμβαση σηματοδοτεί μια απότομη κλιμάκωση της εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ κατά του Μαδούρο, που έχει δει δεκάδες να σκοτώνονται σε επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα.

«Δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να βλέπουμε πλοία υπό κυρώσεις να πλέουν στις θάλασσες με πετρέλαιο της μαύρης αγοράς», είπε η Λέβιτ.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να κατασχέσουν το πετρέλαιο που βρίσκεται πάνω στο Skipper, ακολουθώντας τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες.

Η απάντηση για το τηλεφώνημα Πούτιν στον Μαδούρο

Η Λέβιτ είπε επίσης ότι ο Τραμπ δεν ανησύχησε «καθόλου» ακούγοντας ότι ο ρώσος πρόεδρος είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα στον Μαδούρο για να προσφέρει τη στήριξη της Μόσχας «εν μέσω αυξανόμενης εξωτερικής πίεσης».

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο Πούτιν και ο Μαδούρο εξέφρασαν χθες την επιθυμία τους να ενεργήσουν βάσει συμφωνίας της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τους και να εφαρμόσουν διάφορα κοινά έργα που σχετίζονται με την οικονομία και τον ενεργειακό τομέα.

Από την πλευρά του πάντως, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα αρχίσουν σύντομα να εξαπολύουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας για να εμποδίσουν φορτία ναρκωτικών να φθάσουν στις ΗΠΑ, εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης μεταξύ των δυο χωρών.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει διατυπώσει επανειλημμένα την προειδοποίηση αυτή τις τελευταίες εβδομάδες.

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ είχαν ενισχύσει την στρατιωτική τους παρουσία στη Θάλασσα της Καραϊβικής, που συνορεύει με τη Βενεζουέλα στα βόρεια. Αυτό περιλάμβανε χιλιάδες στρατιώτες και το USS Gerald Ford – το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο – το οποίο είχε τοποθετηθεί σε απόσταση πλήγματος από τη Βενεζουέλα.