Η απαίτηση Τραμπ για τις εκλογές στην Ουκρανία και η απάντηση Ζελένσκι για την ελεύθερη οικονομική ζώνη στο Ντονμπάς.

Η Ουκρανία παρέδωσε την Τετάρτη την «βελτιωμένη» έκδοση του ειρηνευτικού σχεδίου στις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως τα εδαφικά ζητήματα παραμένουν «υπό συζήτηση». Πρότεινε ωστόσο ότι οι Ουκρανοί θα πρέπει να έχουν λόγο σε τυχόν εδαφικές παραχωρήσεις μέσω δημοψηφίσματος ή εκλογών.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης πως οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τη δημιουργία μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» στην περιοχή του Ντονμπάς από την οποία θέλουν να αποσυρθεί η Ουκρανία ενώ σημείωσε ότι συζητούνται επίσης οι ρωσικές αποχωρήσεις από τμήματα στις περιοχές των Χάρκοβο, Σούμι και Ντνίπρο.

Μπορεί η μετατροπή του Ντονμπάς σε ελεύθερη οικονομική ζώνη να είναι «μια ενδιαφέρουσα ιδέα» από τις ΗΠΑ για να παρακαμφθεί «ένα από τα πιο δύσκολα προς επίλυση ζητήματα» κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών, ωστόσο ο Ζελένσκι έχει ήδη επισημάνει σημαντικά προβλήματα όπως: ποιος θα κυβερνά την περιοχή και ποιες εγγυήσεις θα τεθούν σε ισχύ για να σταματήσουν τα ρωσικά στρατεύματα να την καταλάβουν μόλις η Ουκρανία εκκενώσει το Ντονμπάς.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος διέψευσε την ύπαρξη προθεσμίας που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ για τα Χριστούγεννα, λέγοντας αντ' αυτού ότι η Ουάσινγκτον θέλει μόνο μια «κατανόηση για τις συνθήκες» μέχρι τότε.

«Οι Ρώσοι θέλουν ολόκληρο το Ντονμπάς - δεν το δεχόμαστε αυτό... Πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είτε με τη μορφή εκλογών είτε με δημοψήφισμα, ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει λόγο» είπε νωρίτερα ο Ζελένσκι, ο οποίος πριν από λίγες μέρες δεσμεύτηκε να διεξαγάγει εκλογές εντός των επόμενων μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία θα λάβει κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκλογές μόνο με κατάπαυση του πυρός

Την ίδια ώρα ο Ζελένσκι απάντησε στις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, λέγοντας ότι αυτό θα απαιτούσε κατάπαυση του πυρός. «Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός - τουλάχιστον για τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και της ψηφοφορίας. Αυτό είναι που πρέπει να συζητηθεί», είπε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία πιστεύει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να μιλήσουν με τη Ρωσία για το θέμα.

Οι εκλογές σε καιρό πολέμου απαγορεύονται δια νόμου στην Ουκρανία, αλλά ο Ζελένσκι, του οποίου η θητεία έληξε πέρυσι, είναι αντιμέτωπος με νέα από τις ΗΠΑ για τη διεξαγωγή τους. Ωστόσο, πριν από λίγες μέρες o Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να κάνει εκλογές σε 60-90 ημέρες, εάν οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι εγγυηθούν την ασφάλεια. Αυτή η δήλωση του Ουκρανού προέδρου έρχεται ως «απάντηση» στον Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως είναι καιρός να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία

«Ζητάω τώρα- και το δηλώνω ανοιχτά- από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή εκλογών. Εάν συμβεί αυτό, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξάγει εκλογές τις επόμενες 60-90 ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι δεν έχει συζητήσει με την Ουάσινγκτον αυτό το ζήτημα. «Προσωπικά έχω τη θέληση και την ετοιμότητα για αυτό», υπογράμμισε.

Πρόκειται για αλλαγή στη στάση του Κιέβου, καθώς αρχικά Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωναν ότι μπορούν να διεξαχθούν εκλογές μόνο μετά τον τερματισμό του πολέμου, αλλά στη συνέχεια ο Ζελένσκι είχε αναφέρει ότι θα σκεφτόταν μία τέτοια εξέλιξη σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Ο μόνος τρόπος να σταματήσει η Ρωσία

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι τα εδαφικά ζητήματα παραμένουν «υπό συζήτηση» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ να κάνουν λόγο για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς, που τόσε θέλει η Ρωσία. Ο στρατιωτικός αναλυτής, Μάικλ Κλαρκ, θεωρεί ότι«δεν υπάρχει σίγουρη λύση» για την προστασία της Ουκρανίας από μια νέα ρωσική επίθεση εάν παραδώσει τις πόλεις - φρούρια της στο Ντονμπάς. Ακόμα και τα ναρκοπέδια θα μπορούσαν απλά να επιβραδύνουν έναν εισβολέα, αλλά όχι να τον σταματήσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τιν αναλυτή υπάρχει μόνο μία λύση: «Το μόνο πράγμα που θα σταματούσε τη Ρωσία είναι η "αναχαίτιση": η γνώση ότι είτε οι ευρωπαϊκές δυνάμεις βρίσκονταν στην Ουκρανία έτοιμες να πολεμήσουν, κάτι που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς αυτή τη στιγμή, και ακόμη πιο δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι υποστηρίζονται από αμερικανικές δυνάμεις».

«Εάν η Ουκρανία παραδώσει τις πόλεις - φρούρια στο Ντονμπάς, η μόνη ασφάλεια που μπορεί να έχει είναι να είναι βαριά οπλισμένη και να υποστηρίζεται από τους συμμάχους της με κάποιο τρόπο». Ωστόσο η στρατιωτική υποστήριξη από τις ΗΠΑ είναι απίθανη προς το παρόν. Σημείωσε ακόμα πως έστω και μια ευρύτερη εγγύηση ασφάλειας, υποστηριζόμενη από ευρωπαϊκές δυνάμεις, είναι «μια μακροπρόθεσμη επιδίωξη», που δεν μπορεί να επιτευχθεί μέχρι την άνοιξη του επόμενου έτους.

Συνάντηση με «Πρόθυμους» και ΗΠΑ

«Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τρίτη ρωσική εισβολή», διαμήνυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντηση που είχε με τον Συνασπισμό των Προθύμων αλλά και την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Εν μέσω συνομιλιών για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα αποτελούσαν μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ομάδα εργάζεται για να διασφαλίσει ότι αυτές περιέχουν «σοβαρά στοιχεία ευρωπαϊκής αποτροπής. Είναι σημαντικό οι ΗΠΑ να είναι μαζί μας και να υποστηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για μια τρίτη ρωσική εισβολή» δήλωσε χαρακτηριστικά και τόνισε πως οι ΗΠΑ «επέδειξαν σοβαρότητα» σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας στη συνάντηση που είχε με τους απεσταλμένους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η ομάδα του είχαν νωρίτερα μια ακόμη συζήτηση με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας, το θέμα ενός από τα τρία έγγραφα που αποτελούν επί του παρόντος το ευρύτερο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία. Οι Μάρκο Ρούμπιο, Πιτ Χέγσεθ, Στιβ Γουίτκοφ, Τζάρεντ Κούσνερ και τρεις στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ ήταν παρόντες στη συνάντηση, καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα το ενεργό έργο της αμερικανικής πλευράς σε διάφορα επίπεδα», έγραψε σε ανάρητσή του ο Ζελένσκι. «Αυτό καταδεικνύει τη σοβαρότητα των προθέσεων της Αμερικής και τη δέσμευσή της στην επίτευξη αποτελεσμάτων».

Σημειώνεται πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε ένα άλλο έγγραφο, σχετικά με την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με Αμερικανούς αξιωματούχους ενώ έστειλε επίσης το πρώτο έγγραφο, ένα ειρηνευτικό πλαίσιο 20 σημείων, στην Ουάσινγκτον το βράδυ της Τετάρτης.

