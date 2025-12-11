Η Κατερίνα παρουσιάζει το νέο της hit και βίντεο κλιπ «Ακούστε τι μου λέει».

Το βίντεο κλιπ της καινούργιας της επιτυχίας είναι γεγονός. Το νέο της τραγούδι παρουσιάζει η Κατερίνα και… ακούστε τι μας λέει.

Η νεαρή τραγουδίστρια συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στη μουσική με το «Ακούστε τι μου λέει», το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Τη μουσική του καινούργιου τραγουδιού της υπογράφει ο Θανάσης Πετρέλης και τους στίχους ο Νίκος Σαρρής. Η Κατερίνα μετά την εκρηκτική «Χημεία» με τα εκατομμύρια streams προσθέτει ένα ακόμα εθιστικό hit στον μουσικό κατάλογό της.

Παράλληλα, κυκλοφορεί και το video clip του τραγουδιού, σε σκηνοθεσία Steven Airth και παραγωγή White Mask.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Mad για τις ανάγκες του γυρίσματος, με την Αθηνά Κλήμη να τη υποδέχεται στο πλατό και τα πράγματα να… μην εξελίσσονται όπως θα έπρεπε. Η Κατερίνα ευδιάθετη και γεμάτη θετική ενέργεια έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και το αποτέλεσμα τη δικαιώνει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=atF_JkI2wB8}

Η Κατερίνα μάλιστα ανέφερε στο κοινό που σχολίασε θετικά την κυκλοφορία του «Ακούστε τι μου λέει»: «Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια σας να είστε όλοι καλά». Το τραγούδι της έχει γίνει ήδη viral με το TikTok να παίρνει φωτιά, και μέχρι στιγμής να έχουν δημιουργηθεί 2 χιλιάδες videos με τον ήχο του «Ακούστε τι μου λέει».

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://katerina.lnk.to/AkousteTiMouLeei