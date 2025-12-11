Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του;

Στην κάμερα της εκπομπής του «Buongiorno», μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός και συντονιστής της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, δημοσίευσε μία σχετική φωτογραφία του στα social media, μέσω της οποίας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο.

Όπως λοιπόν αποκάλυψε ο ίδιος, είχε διαγνωστεί νωρίτερα με πνευμονία, ενώ εκείνο το πρωί, προέκυψε και άλγος λόγω κολικού στα νεφρά. Παρ’ όλα αυτά, ο ηθοποιός, την Τετάρτη, επέστρεψε στα επαγγελματικά του καθήκοντα, δίνοντας το παρών στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Buongiorno», Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ανέφερε πως οι γιατροί τον παρότρυναν να μείνει στο νοσοκομείο μέχρι και την Παρασκευή, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε και υπέγραψε το εξιτήριό του.

Όσα ανέφερε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

«Καλύτερα είμαι, γι’ αυτό ήρθα και στην εκπομπή. Δεν είμαι τέλεια, αλλά είμαι σε πολύ καλή φάση. Κι εγώ ανησύχησα τον εαυτό μου, αλλά συμβαίνουν αυτά, μες στη ζωή είναι δυστυχώς», είπε αρχικά.

Μάλιστα, απαντώντας με χιούμορ στα ερωτήματα της δημοσιογράφου ανέφερε: «Μέχρι την Παρασκευή μου είπαν να μείνω μέσα, αλλά επειδή θα έπαιρνα και την κόρη μου, έκρινα μόνος μου, ως γιατρός, ότι μπορώ να βγω».

Σε άλλο σημείο του αποσπάσματος, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, μίλησε για τα δύο προβλήματα υγεία που τον οδήγησαν στη νοσηλεία: «Η πνευμονία έχει υποχωρήσει αρκετά. Η πέτρα υπάρχει ακόμη, κάπου υπάρχει μέσα μου, ελπίζω να φύγει γρήγορα γιατί αν δεν φύγει μπορεί να πάθω κολικό ανά πάσα ώρα και στιγμή».

Τέλος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε: «Με την ανάρτηση που έκανα στο Instagram έπαθα πλάκα. Πήρα πάνω από 2.000 μηνύματα, έπαθα σοκ. Ένιωσα πάρα πολύ όμορφα με τη συμπαράσταση».

