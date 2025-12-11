Θετικά είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου.

Έξι μήνες έχουν περάσει από όταν ο Στάθης Μαντζώρος, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο και τον οδήγησε στο Νοσοκομείο.

Αρχικά, η κατάσταση της υγείας του ηθοποιού, φαινόταν να παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή, ωστόσο σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα», έγινε γνωστό πως παρατηρείται βελτίωση.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Στάθης Μαντζώρος, έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, ενώ ο φίλος και συνεργάτης του Ηλίας Παλιουδάκης, μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις.

«Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο. Καθημερινά και ο Νίκος Τερζής μιλάει με τον πατέρα του. Μιλάμε, επικοινωνούμε καθημερινά για να μαθαίνουμε νέα και είναι αισιόδοξα», ανέφερε αρχικά ο Ηλίας Παλιουδάκης και συνέχισε:

«Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα και χαιρόμαστε για αυτό όλοι. Ευχόμαστε να ξεπεράσει σύντομα αυτό το θέμα της υγείας του και να είναι πάλι γερός και δυνατός κοντά μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και θέλουμε να είναι πάλι κοντά μας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dev9eh1zr681?integrationId=40599y14juihe6ly}