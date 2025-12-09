Πώς το μελάνι των τατουάζ επηρεάζει την υγεία του ανθρώπου σύμφωνε με νέα ελβετική μελέτη.

Μία νέα ελβετική επιστημονική μελέτη έρχεται να ρίξει φως σε πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των τατουάζ στο ανοσοποιητικό σύστημα, προκαλώντας ανησυχία σε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως που έχουν επιλέξει την τέχνη στο σώμα τους.

Το μελάνι ταξιδεύει γρήγορα στο σώμα

Η ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής τον καθηγητή Σαντιάγο Γκονζάλες, πραγματοποίησε πειράματα σε 40 ποντίκια, εφαρμόζοντας μαύρο, κόκκινο και πράσινο μελάνι στα πόδια τους. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική μικροσκοπία υψηλής ευκρίνειας, οι επιστήμονες παρακολούθησαν τον τρόπο με τον οποίο το μελάνι εξαπλωνόταν εντός του οργανισμού.

Μέσα σε λίγες μόλις ώρες, σημαντικές ποσότητες μελανιού εντοπίστηκαν στο λεμφικό σύστημα των ζώων και ιδιαίτερα στους λεμφαδένες. Εκεί, τα μακροφάγα —λευκά αιμοσφαίρια υπεύθυνα για την άμυνα του οργανισμού— απορροφούσαν το μελάνι, προκαλώντας αυτό που ο Γκονζάλες χαρακτήρισε ως «τρελή φλεγμονώδη αντίδραση».

Ωστόσο, τα μακροφάγα πέθαιναν μέσα σε 24 ώρες, απελευθερώνοντας ξανά το μελάνι και οδηγώντας σε έναν συνεχή φαύλο κύκλο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η διαδικασία μπορεί να προκαλέσει χρόνια φλεγμονή, η οποία ενδέχεται να επιμείνει για χρόνια.

Δύο μήνες μετά τα τατουάζ, οι φλεγμονώδεις δείκτες στα ποντίκια ήταν έως και πέντε φορές υψηλότεροι του φυσιολογικού.

Επηρεασμένη ανοσολογική απόκριση – ακόμα και στα εμβόλια

Ένα ακόμη ανησυχητικό εύρημα αφορά την επίδραση του μελανιού στα εμβόλια. Τα ποντίκια που είχαν τατουάζ και έλαβαν εμβόλιο COVID-19 με βάση το mRNA εμφάνισαν μειωμένη ανοσολογική απόκριση. Η μελέτη υποδεικνύει ότι οι λεμφαδένες τους, «γεμάτοι με μελάνι», ενδέχεται να δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν σωστά στην ανοσοποίηση.

«Όταν κάνεις τατουάζ, ουσιαστικά εγχέεις μελάνι στο σώμα σου», τόνισε ο Γκονζάλες. «Δεν πρόκειται απλώς για ένα αισθητικό αποτέλεσμα στο δέρμα — υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η χρόνια φλεγμονή μπορεί να εξαντλήσει το ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο λοιμώξεων ή ακόμη και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Τα ευρήματα στους ανθρώπους και το ζήτημα της αφαίρεσης

Εκτός από τα πειράματα σε ποντίκια, η ερευνητική ομάδα εξέτασε βιοψίες λεμφαδένων ανθρώπων με τατουάζ. Τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν πανομοιότυπα: οι λεμφαδένες ήταν γεμάτοι με μελάνι.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η διαπίστωση ότι η αφαίρεση των τατουάζ με laser δεν λύνει το πρόβλημα. «Μπορείς να αφαιρέσεις το μελάνι από το δέρμα, αλλά όχι από τους λεμφαδένες», ανέφερε ο Γκονζάλες.

Η μελέτη χαρακτηρίζεται ως η πιο εκτενής μέχρι σήμερα σχετικά με την επίδραση του μελανιού τατουάζ στην ανοσολογική απόκριση. Οι συγγραφείς της τονίζουν ότι απαιτείται άμεσα περαιτέρω έρευνα, ώστε να αναθεωρηθούν οι πολιτικές δημόσιας υγείας και οι κανονισμοί σχετικά με την ασφάλεια των χρωστικών ουσιών.

«Λαμβάνοντας υπόψη την ασταμάτητη αύξηση της δημοτικότητας των τατουάζ, είναι κρίσιμο να ενημερωθούν τα τοξικολογικά προγράμματα και το κοινό για τους πιθανούς κινδύνους», επισημαίνεται στη δημοσίευση.

Συσχέτιση και με αυξημένο κίνδυνο λεμφώματος

Τα νέα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενη μελέτη του Πανεπιστημίου Lund της Σουηδίας, η οποία είχε δείξει ότι οι άνθρωποι με τατουάζ ενδέχεται να έχουν κατά 21% αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης λεμφώματος.

Η μελέτη δεν υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος με τατουάζ θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη μεγαλύτερης ενημέρωσης και ιατρικής επιτήρησης. Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη για πιο ασφαλή μελάνια, αυστηρότερους κανονισμούς και μακροχρόνιες κλινικές μελέτες.

