Χριστοδουλίδης και Έρχουρμανσυμφώνησαν μεταξύ άλλων ότι ο πραγματικός στόχος παραμένει η λύση του Κυπριακού ζητήματος με πολιτική ισότητα.

«Σε πολύ καλό κλίμα» έγινε, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, η συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχουρμαν, παρουσία της ειδικής απεσταλμένης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Ήταν η πρώτη τέτοια κοινή συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες εδώ και έξι χρόνια.

Χριστοδουλίδης και Έρχουρμανσυμφώνησαν ότι ο πραγματικός στόχος παραμένει η λύση του Κυπριακού ζητήματος με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενώ τόνισαν πως η σπουδαιότητα των όποιων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως αναφέρει το ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών αλλά, δεν υποκαθιστούν την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα.

Όπως είπε κατά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο .κ. Χριστοδουλίδης, «συζητήθηκε το Κυπριακό και τα ΜΟΕ εξού και η αναφορά στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Συμφωνήσαμε να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα θέματα» και πρόσθεσε πως έθεσε σειρά θεμάτων που αφορούν μεταξύ άλλων στους αγνοούμενους και στη φορολογία του κατοχικού καθεστώτος σε προϊόντα. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην επόμενη συνάντησή τους.

Η συζήτηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κράτησε πάνω από 3 ώρες και όπως διευκρίνισε ο Κύπριος πρόεδρος ακόμα «και την ερχόμενη βδομάδα είμαι έτοιμος να συμμετάσχω σε μία διευρυμένη συνάντηση». Ξεκαθάρισε πως δεν έχει ληφθεί απόφαση για την ημερομηνία της συνάντησης και πρόσθεσε πως συζήτησαν και για τα οδοφράγματα, σημειώνοντας ότι τέθηκε από πλευράς του θέμα για οδόφραγμα πεζών στη Λευκωσία, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό.

Κατά το ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών, οι ηγέτες πραγματοποίησαν μια επισκόπηση προηγουμένως συμφωνημένων πρωτοβουλιών οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συζήτησαν νέες ιδέες και συμφώνησαν να επικεντρωθούν στην επίτευξη συμφωνιών το συντομότερο δυνατό, ειδικά στο ζήτημα του ανοίγματος νέων σημείων διέλευσης, το θέμα του Χαλουμιού/Hellim, καθώς και την κατασκευή αγωγών από το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Νερού στην περιοχή της Μιάς Μηλιάς. Παράλληλα, συμφώνησαν στην αύξηση του προσωπικού για τις υπηρεσίες που απαιτούνται στα σημεία διέλευσης ενώ χαιρέτισαν τις εργασίες για τη διαπλάτυνση του δρόμου στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου.

Επανέλαβαν επίσης τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στην επόμενη άτυπη συνάντηση σε ευρύτερη σύνθεση, που θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται, ώστε να παράγουν απτά αποτελέσματα προς όφελος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων.