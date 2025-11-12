«Έξι χρόνια τώρα, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καταφέρει να λύσει ούτε τα βασικά ζητήματα στις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου»

Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή διάσταση απόψεων» ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Όπως επισημαίνει το κόμμα της Κουμουνδούρου, «οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδη αποδεικνύουν ξεκάθαρα την πρωτοφανή κατάσταση της διάστασης απόψεων μεταξύ Ελλάδος - Κύπρου, για δύο πολύ σοβαρά ζητήματα: Το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, το οποίο βρίσκεται εκ νέου στο σημείο μηδέν, αλλά και του ζητήματος διεξαγωγής μίας πιθανής διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο.



Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «αποφασίσαμε από κοινού να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε αυτό να μπορεί να ενισχυθεί με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών». Με άλλα λόγια, ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε πλήρως την σκληρή κριτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ανεπάρκεια και επικίνδυνες επιλογές, εφόσον ο ίδιος πλέον δηλώνει ότι θα ξαναγίνει ο οικονομοτεχνικός σχεδιασμός, δηλαδή μελέτες που είχαν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό, ενώ παράλληλα οι έρευνες πεδίου για το έργο αυτό έχουν παγώσει από τον Ιούλιο του 2024, τουλάχιστον.»

Παράλληλα, σημειώνει πως «καμία αναφορά δεν έγινε σε Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο», παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε μιλήσει για τη συγκρότηση ενός «ΟΑΣΕ ή ΝΑΤΟ της Μέσης Ανατολής», ενώ η ελληνική κυβέρνηση είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πενταμερούς διάσκεψης.

«Ούτε σε αυτό το θέμα υπάρχει ο παραμικρός συντονισμός», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καταλήγει: «Έξι χρόνια τώρα, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καταφέρει να λύσει ούτε τα βασικά ζητήματα στις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου. Πόσα ακόμη προβλήματα θα προκαλέσει στη χώρα η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης;»





