«Γιώργο σε ευχαριστούμε που μας συντρόφεψες, μας ενημέρωσες, μας μεγάλωσες» αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη αναφέρεται με δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Η προσφορά του στην ενημέρωση και στη διαμόρφωση της ελληνικής τηλεόρασης υπήρξε τεράστια και καταλυτική. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν άνθρωπος που άλλαξε την ενημέρωση στην Ελλάδα. Ο Γιώργος, σε στιγμές δύσκολες για την ενημέρωση και τη χώρα, στάθηκε δίκαιος και αμερόληπτος και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε όπως ακριβώς ήταν.

Ο Γιώργος Παπαδάκης μεγάλωσε γενιές Ελλήνων τηλεθεατών με την καθημερινή του δουλειά. Ήταν κορυφαίος στη δουλειά του και μαχητής. Πολεμούσε κάθε μέρα. Είναι δύσκολο να είσαι για δεκαετίες κορυφαίος και ο Παπαδάκης το πέτυχε και τον εκτιμούσαν όλοι και το αναγνώριζαν και σαν επαγγελματία και σαν άνθρωπο. Αποφάσισε το καλοκαίρι του 2025 να σταματήσει την καθημερινή του παρουσία στην τηλεόραση μετά από προσφορά δεκαετιών. Ο κύκλος της προσφοράς του όμως δεν είχε κλείσει. Η πρωινή ζώνη φέτος είναι διαφορετική και πιο φτωχή χωρίς την παρουσία του Παπαδάκη.

Γιώργο σε ευχαριστούμε που μας συντρόφεψες, μας ενημέρωσες, μας μεγάλωσες. Επίσης Γιώργο κάποιοι από εμάς σε ευχαριστούμε και για έναν επιπλέον λόγο. Που μας εμπιστεύτηκες στην πιο απαιτητική ενημερωτική ζώνη και αυτό μας καθιέρωσε στη δημόσια σφαίρα και την πολιτική ζωή. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους συνοδοιπόρους του στη ζωή και τη δημοσιογραφία, στον Φοίβο, στον Αντώνη, στην 'Αννυ, σε όλα τα παιδιά της παραγωγής και τους συντελεστές».

Ο γνωστός δημοσιογράφος υπέστη έμφραγμα το μεσημέρι της Κυριακής 4 Ιανουαρίου και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής. Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και καταγόταν από την Κρήτη.

Εκτός από την επιτυχημένη του δημοσιογραφική καριέρα στην τηλεόραση, ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε σημαντική πορεία και στον έντυπο Τύπο. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης Καλημέρα Ελλάδα έως το 2011. Από το 2011 μέχρι το 2015, παρουσίαζε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με τίτλο Πρωινό ΑΝΤ1.

Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», ύστερα από επιθυμία του ίδιου, που έγινε δεκτή από το κανάλι. Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές επί της μικρής οθόνης.