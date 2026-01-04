Ο Γιώργος Παπαδάκης «διακρίθηκε για την ενασχόλησή του με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας».

«Ο Γιώργος Παπαδάκης υπηρέτησε με συνέπεια τη δημοσιογραφία στη χώρα μας επί σειρά ετών» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Άνοιξε νέους δρόμους σε αυτήν με την καθιέρωση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης και διακρίθηκε για την ενασχόλησή του με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του» πρόσθεσε.

{https://x.com/nikosdendias/status/2007883244444823841}

Ο γνωστός δημοσιογράφος υπέστη έμφραγμα το μεσημέρι της Κυριακής 4 Ιανουαρίου και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής. Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και καταγόταν από την Κρήτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκτός από την επιτυχημένη του δημοσιογραφική καριέρα στην τηλεόραση, ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε σημαντική πορεία και στον έντυπο Τύπο. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης Καλημέρα Ελλάδα έως το 2011. Από το 2011 μέχρι το 2015, παρουσίαζε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με τίτλο Πρωινό ΑΝΤ1.

Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», ύστερα από επιθυμία του ίδιου, που έγινε δεκτή από το κανάλι. Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές επί της μικρής οθόνης.