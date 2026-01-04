Ανακοίνωση από τη Νέα Αριστερά.

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, σχολιάζοντας την επικαιρότητα με τους αγρότες και το χάος στα ελληνικά αεροδρόμια, αναφέρει:

«Η πλήρης παράλυση των ελληνικών αεροδρομίων ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει τις υποδομές ως βάρος.

Εδώ και μήνες οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν προειδοποιήσει ότι τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα, οι πύργοι ελέγχου βρίσκονται στα όρια της λειτουργίας τους, ενώ επιχειρησιακές αίθουσες μπάζουν νερά. Η κυβέρνηση έκανε πως δεν άκουγε, όπως ακριβώς και στην περίπτωση των τρένων στα Τέμπη. Το εξοργιστικό όμως είναι ότι σήμερα έκανε πάλι πως ξαφνιάστηκε.

Η «ασφάλεια» που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία επιστρατεύεται μόνο όταν πρόκειται να κλείσουν δρόμοι από τους αγρότες. Όταν όμως μιλάμε για πραγματική ασφάλεια, δηλαδή του εναέριου χώρου, των επιβατών, των εργαζομένων, είναι απλά Κυριακή.

Χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και η χώρα εκτέθηκε διεθνώς. Κι όλα αυτά γιατί η κυβέρνηση επέλεξε τη διάλυση αντί για τη συντήρηση.

Όλη η χώρα έχει περιέλθει σε μια κατάσταση δυσλειτουργίας, η οποία δεν είναι αποτέλεσμα της ανικανότητας της ΝΔ. Είναι το μοντέλο διακυβέρνησης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και δυστυχώς το τίμημα το πληρώνει η ίδια η κοινωνία».