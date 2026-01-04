Βενεζουέλα: Το πετρέλαιο και η διακυβέρνηση από τις ΗΠΑ μετά την απαγωγή Μαδούρο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες είναι έτοιμες να εισέλθουν στη Βενεζουέλα και να επενδύσουν για την αποκατάσταση της παραγωγής στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, μια ανακοίνωση που έγινε μερικές μόλις ώρες μετά τη σύλληψη και απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από δυνάμεις των ΗΠΑ.

Με μια επιχείρηση - αστραπή ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε τη σύλληψη (ή απαγωγή) του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, το πρωί του Σαββάτου. Η συνέχεια έως τώρα είναι λίγο - πολύ γνωστή με τη μεταφορά στη Νέα Υόρκη, τις φωτογραφίες και τα βίντεο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας θα δικαστεί σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα (05/01), αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, κυρίως για τη διακίνηση και την εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Η συνέχεια όμως αποκαλύπτεται από τις πρώτες ώρες μετά τις ραγδαίες εξελίξεις, καθώς τα πετρέλαια μπήκαν στο τραπέζι.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες είναι έτοιμες να εισέλθουν στη Βενεζουέλα και να επενδύσουν για την αποκατάσταση της παραγωγής στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, μια ανακοίνωση που έγινε μερικές μόλις ώρες μετά τη σύλληψη και απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Θα έχουμε τις πολύ μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες μας, τις μεγαλύτερες στον κόσμο, να πάνε, να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, να διορθώσουν τις σοβαρά κατεστραμμένες υποδομές, τις πετρελαϊκές υποδομές, και να αρχίσουν δημιουργούν εισόδημα για τη χώρα», είπε σήμερα ο Τραμπ.

Η Chevron είναι η μοναδική μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρία που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα.

Ενδιαμέσως, το εμπάργκο των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας παραμένει σε πλήρη ισχύ, είπε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα παραμείνουν εκεί μέχρι οι απαιτήσεις των ΗΠΑ να ικανοποιηθούν πλήρως.

{https://www.youtube.com/watch?v=i1QCujsM1YQ}

Τόνισε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβλέπουν την εμπλοκή τους στη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», σηματοδοτώντας έναν αόριστης διάρκειας ρόλο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

{https://www.youtube.com/watch?v=jpqnSajwZE8}

«Θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας για κάποιο διάστημα μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να εξαπολύσουν μια δεύτερη, μεγαλύτερη επίθεση, αν χρειαστεί», είπε.

{https://x.com/hamdahsalhut/status/2007646933507268698}

Απειλές σε Κούβα και Κολομβία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο Κολομβιανός ομόλογός του, Γκουστάβο Πέτρο, «καλά θα κάνει να προσέχει» μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

«Έχει εργοστάσια όπου παρασκευάζει κοκαΐνη. (…) Παρασκευάζει κοκαΐνη και τη στέλνει στις ΗΠΑ, οπότε πραγματικά καλά θα κάνει να προσέχει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Κολομβιανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα συζήτησης στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Ουάσινγκτον να επεκτείνει την εστίασή της πέρα από τη Βενεζουέλα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Λατινική Αμερική.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η κουβανική κυβέρνηση θα πρέπει να ανησυχεί μετά τη σύλληψη Μαδούρο. «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν μέρος της κυβέρνησης, τουλάχιστον θα ανησυχούσα», είπε, προσθέτοντας ότι «η Κούβα είναι μια καταστροφή» και ότι η χώρα «διοικείται από ανίκανους και ξεμωραμένους άνδρες».

