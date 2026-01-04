Βενεζουέλα: Το πετρέλαιο και η διακυβέρνηση από τις ΗΠΑ μετά την απαγωγή Μαδούρο

Με μια επιχείρηση - αστραπή ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε τη σύλληψη (ή απαγωγή) του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, το πρωί του Σαββάτου. Η συνέχεια έως τώρα είναι λίγο - πολύ γνωστή με τη μεταφορά στη Νέα Υόρκη, τις φωτογραφίες και τα βίντεο.
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας θα δικαστεί σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα (05/01), αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, κυρίως για τη διακίνηση και την εμπορία ναρκωτικών ουσιών.
Η συνέχεια όμως αποκαλύπτεται από τις πρώτες ώρες μετά τις ραγδαίες εξελίξεις, καθώς τα πετρέλαια μπήκαν στο τραπέζι.
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες είναι έτοιμες να εισέλθουν στη Βενεζουέλα και να επενδύσουν για την αποκατάσταση της παραγωγής στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, μια ανακοίνωση που έγινε μερικές μόλις ώρες μετά τη σύλληψη και απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από δυνάμεις των ΗΠΑ.
«Θα έχουμε τις πολύ μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες μας, τις μεγαλύτερες στον κόσμο, να πάνε, να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, να διορθώσουν τις σοβαρά κατεστραμμένες υποδομές, τις πετρελαϊκές υποδομές, και να αρχίσουν δημιουργούν εισόδημα για τη χώρα», είπε σήμερα ο Τραμπ.
Η Chevron είναι η μοναδική μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρία που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα.
Ενδιαμέσως, το εμπάργκο των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας παραμένει σε πλήρη ισχύ, είπε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα παραμείνουν εκεί μέχρι οι απαιτήσεις των ΗΠΑ να ικανοποιηθούν πλήρως.
Τόνισε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβλέπουν την εμπλοκή τους στη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», σηματοδοτώντας έναν αόριστης διάρκειας ρόλο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.
«Θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας για κάποιο διάστημα μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να εξαπολύσουν μια δεύτερη, μεγαλύτερη επίθεση, αν χρειαστεί», είπε.
Απειλές σε Κούβα και Κολομβία
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο Κολομβιανός ομόλογός του, Γκουστάβο Πέτρο, «καλά θα κάνει να προσέχει» μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.
«Έχει εργοστάσια όπου παρασκευάζει κοκαΐνη. (…) Παρασκευάζει κοκαΐνη και τη στέλνει στις ΗΠΑ, οπότε πραγματικά καλά θα κάνει να προσέχει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Κολομβιανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα συζήτησης στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Ουάσινγκτον να επεκτείνει την εστίασή της πέρα από τη Βενεζουέλα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Λατινική Αμερική.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η κουβανική κυβέρνηση θα πρέπει να ανησυχεί μετά τη σύλληψη Μαδούρο. «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν μέρος της κυβέρνησης, τουλάχιστον θα ανησυχούσα», είπε, προσθέτοντας ότι «η Κούβα είναι μια καταστροφή» και ότι η χώρα «διοικείται από ανίκανους και ξεμωραμένους άνδρες».
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Σάββατο, ότι θα δώσει την άδεια στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να μεταβούν στη Βενεζουέλα για να εκμεταλλευθούν τα αποθέματα αργού της, προσθέτοντας ότι το αμερικανικό εμπάργκο στο βενεζουελανό πετρέλαιο παραμένει σε ισχύ μετά τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
«Οι πολύ μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες μας, οι πιο σημαντικές στον κόσμο, θα πάνε επιτόπου, θα δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, θα επισκευάσουν τις υποδομές που έχουν σοβαρές ζημιές (...) και θα αρχίσουν να δημιουργούν έσοδα για τη χώρα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδωσε στη Φλόριντα.
«Το εμπάργκο σε όλο το βενεζουελανό πετρέλαιο παραμένει πλήρως σε ισχύ», υπογράμμισε επίσης.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν τη νύκτα της Παρασκευής προς το Σάββατο σειρά αεροπορικών επιθέσεων στη Βενεζουέλα, συνέλαβαν και μετέφεραν σε αμερικανικό έδαφος τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί ότι είναι επικεφαλής ενός εκτεταμένου δικτύου λαθρεμπορίου ναρκωτικών, κάτι που ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, στο υπέδαφος της Βενεζουέλας υπήρχαν το 2023 περίπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή περίπου το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων.
Η Ουάσινγκτον επιβάλλει από το 2017 οικονομικές κυρώσεις στη Βενεζουέλα και, τον Ιανουάριο 2019, στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε ένα πετρελαϊκό εμπάρκο με στόχο να προκαλέσει οικονομική ασφυξία στη χώρα, που εξαρτάται από τις πετρελαϊκές εξαγωγές της.
Στην αρχή της δεύτερης θητείας του το 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τέλος στις πετρελαϊκές άδειες που επέτρεπαν στις πολυεθνικές του πετρελαίου και του αερίου να επιχειρούν στη Βενεζουέλα παρά τις κυρώσεις.
Μόνο η αμερικανική Chevron εξαιρέθηκε, όμως δεν έχει πλέον δικαίωμα να καταβάλλει χρήματα στην εξουσία. Σε σύμπραξη με τη δημόσια πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PDVSA, εκμεταλλεύεται στη χώρα τέσσερις πετρελαιοπηγές.
Με λίγο λιγότερα από ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, η Βενεζουέλα απέχει πολύ από το να συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών πετρελαίου. Χρόνια κακοδιαχείρισης και διαφθοράς μείωσαν αυτό τον αριθμό έπειτα από μια κορύφωση σε πάνω από τα τρία εκατομμύρια στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργκο, το Καράκας είναι υποχρεωμένο να διαθέτει αυτό το πετρέλαιο στη μαύρη αγορά με μεγάλη έκπτωση, κυρίως προς την Ασία. Επιπλέον η Ουάσινγκτον επέβαλε «πλήρη αποκλεισμό» στα «πετρελαιοφόρα υπό κυρώσεις» που πηγαίνουν προς τη Βενεζουέλα ή έρχονται απ' αυτή.
Το βενεζουελανό πετρέλαιο είναι χαμηλότερης ποιότητας και μετατρέπεται σε ντίζελ ή σε υποπροϊόντα, όπως η άσφαλτος, και όχι σε βενζίνη.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν στις ακτές του κόλπου του Μεξικού διυλιστήρια που έχουν κατασκευασθεί πριν από δεκαετίες ειδικά για να το επεξεργάζονται.
Σύμφωνα με τον Στίβεν Σορκ, αναλυτή του γραφείου συμβούλων Schork Group, «οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά χωρίς το βενεζουελανό πετρέλαιο» και το θέλουν μάλλον για «πολιτικούς» λόγους.
Μαμντάνι για σύλληψη Μαδούρο: Εξέφρασα στον Τραμπ την αντίθεσή μου08:41:40
Ο δημοκρατικός δήμαρχος της πόλης της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι καταδίκασε τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, την οποία διέταξε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Επιπλέον, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, τηλεφώνησε στον πρόεδρο Τραμπ το Σάββατο για να εκφράσει προσωπικά την αντίθεσή του στις επιθέσεις που διεξήγαγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα και στη σύλληψη του ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο.
«Τηλεφώνησα στον πρόεδρο και μίλησα απευθείας μαζί του για να εκφράσω την αντίθεσή μου σε αυτή την πράξη», δήλωσε ο Μαμντάνι σε μια συνέντευξη Τύπου το Σάββατο, προσθέτοντας ότι είπε στον Τραμπ ότι «αντιτίθεται στην επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος, στην παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου».
Νωρίτερα, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε προχωρήσει σε ανάρτηση μέσω X, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην επίθεση.
«Το να επιτίθεσαι μονομερώς εναντίον μιας κυρίαρχης χώρας είναι πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο κ. Μαμντάνι μέσω X.
Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ ανέλαβε καθήκοντα προέδρου στη Βενεζουέλα08:30:22
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας διέταξε την Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει τα καθήκοντα και τις εξουσίες του Νικολάς Μαδούρο.
Η απόφαση ανακοινώθηκε αργά το Σάββατο (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) αφού ο Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται σε «ουσιαστική και προσωρινή αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του».
Η Ροντρίγκες θα «αναλάβει και θα ασκήσει, ως αναπληρώτρια πρόεδρος, όλες τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το αξίωμα του προέδρου της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας», σύμφωνα με την εντολή, την οποία διάβασε η δικαστής Τάνια Ντ’Αμέλιο σε συνεδρίαση που μεταδόθηκε από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό VTV.
Το σύνταγμα της Βενεζουέλας ορίζει ότι σε περίπτωση προσωρινής ή απόλυτης απουσίας του προέδρου, ο αντιπρόεδρος πρέπει να τον αντικαταστήσει.
Η Κίνα λέει πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να απελευθερώσουν αμέσως τον Μαδούρο08:25:34
Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να απελευθερώσουν αμέσως τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του και να διευθετήσουν την κατάσταση στη Βενεζουέλα μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης.
Το υπουργείο ανέφερε σε δήλωση, που δημοσιοποίησε μέσω του ιστοτόπου του, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει επίσης να εγγυηθούν την προσωπική ασφάλεια του Μαδούρο και της συζύγου του, υπογραμμίζοντας πως η σύλληψή τους παραβίασε το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες.
Πώς οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα επηρεάζουν το πετρέλαιο και τον ΟΠΕΚ07:43:11
Καθοριστικό ρόλο στο νέο σκηνικό παίζουν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπογράμμισε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να εμπλακούν ενεργά στη βενεζουελάνικη πετρελαϊκή βιομηχανία.
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ ενδιαφέρεται έντονα για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας07:42:21
Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε στο προσκήνιο το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Βενεζουέλα, συνδέοντάς το άμεσα με τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας. Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «τρέξουν» τη χώρα έως ότου υπάρξει πολιτική μετάβαση, τονίζοντας ότι μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες είναι έτοιμες να επενδύσουν δισεκατομμύρια για την αποκατάσταση των υποδομών.
Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, κάτι που –σύμφωνα με τον Τραμπ– σημαίνει ότι η αμερικανική εμπλοκή δεν θα έχει κόστος για τις ΗΠΑ, καθώς θα χρηματοδοτηθεί από τα μελλοντικά έσοδα της πετρελαϊκής παραγωγής. Το πετρέλαιο αναδεικνύεται έτσι σε βασικό παράγοντα της στρατηγικής του για τη χώρα.
New York Times: 40 νεκροί στην επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα07:41:53
Οι New York Times ανέφεραν ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολιτών και στρατιωτών, σκοτώθηκαν στην επίθεση των ΗΠΑ το Σάββατο στη Βενεζουέλα. Η εκτίμηση προέρχεται από έναν ανώτερο αξιωματούχο της Βενεζουέλας που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.
Μεταξύ των θυμάτων αναφέρεται μια γυναίκα ονόματι Ρόζα Γκονζάλες, η οποία σκοτώθηκε όταν το τριώροφο συγκρότημα διαμερισμάτων της επλήγη από αεροπορική επιδρομή. Ένας άλλος κάτοικος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά.