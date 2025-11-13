Ο Ερντογάν υποδέχθηκε στην Άγκυρα τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Σαφές μήνυμα υπέρ της λύσης των δύο κρατών στην Κύπρο έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποδέχθηκε σήμερα, Πέμπτη, στην Άγκυρα τον Ερχιουρμάν. Στις κοινές δηλώσεις του, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο Κυπριακό και εξέφρασε την άποψη ότι η πιο ρεαλιστική λύση είναι αυτή των δύο κρατών.

«Πιστεύουμε ότι η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό έγκειται στη συνύπαρξη των δύο κρατών στο νησί», δήλωσε ο Ερντογάν. «Η ελληνοκυπριακή πλευρά βλέπει ως λύση τον υποβιβασμό των Τουρκοκυπρίων σε καθεστώς μειονότητας, σε μια συνεργασία, που είναι πλέον ουσιαστικά άκυρη», συνέχισε, σύμφωνα με το Anadolu.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε «εύστοχο» ότι ο Ερχιουρμάν «τόνισε στα μηνύματά του προς την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων δεν θα τεθεί σε κίνδυνο».

Επίσης, κατηγόρησε τη Λευκωσία για το γεγονός ότι δεν έχει επιλυθεί ακόμα το Κυπριακό. «Ο λόγος που το Κυπριακό παραμένει άλυτο μέχρι τώρα είναι η απόρριψη του ισότιμου διεθνούς στάτους για τους Τουρκοκύπριους, από την ελληνοκυπριακή πλευρά», ανέφερε.

«Εμμένουμε στη θέση μας ότι είναι εφικτή μία λύση στην οποία τα δύο έθνη του νησιού μπορούν να ζήσουν δίπλα- δίπλα, με ειρήνη, ευημερία και ασφάλεια», συμπλήρωσε.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν τόνισε ότι «η άποψη των Τουρκοκυπρίων για δύο ίσους εταίρους στο νησί δεν είναι ανοιχτό σε συζήτηση, διαπραγμάτευση ή παζάρεμα».

Η Τουρκία «είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες σε όλες τις προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού», πρόσθεσε.

