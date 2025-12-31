H Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις αυξανόμενες προκλήσεις και απειλές κατά των συμφερόντων της Τουρκίας και του τουρκοκυπριακού λαού στην Ανατολική Μεσόγειο σημείωσε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν.

Η Τουρκία δεν θα ανεχθεί ποτέ τον καταναγκασμό, την πειρατεία ή τη ληστεία στη θαλάσσια «γαλάζια πατρίδα» της, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις αυξανόμενες προκλήσεις και απειλές κατά των συμφερόντων της Τουρκίας και του τουρκοκυπριακού λαού στην Ανατολική Μεσόγειο και πρόσθεσε πως ελπίζει η νέα χρονιά να φέρει ευημερία στη χώρα, το έθνος και όλη την ανθρωπότητα ενώ τίμησε το προσωπικό ασφαλείας και το στρατιωτικό δυναμικό της χώρας, που έδωσε τη ζωή του στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων απειλών για το κράτος. Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη στους βετεράνους που έκαναν μεγάλες θυσίες για την ειρήνη και την ασφάλεια των 86 εκατομμυρίων πολιτών της Τουρκίας.

Λέγοντας ότι η περασμένη χρονιά σημείωσε σημαντικές εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ο Ερντογάν πρόσθεσε: «Παρά το αυξανόμενο περιβάλλον πολέμου, κρίσης και έντασης στην περιοχή μας, η Τουρκία συνεχίζει με σιγουριά το ευλογημένο ταξίδι της υπό τη διεύθυνση αξιόπιστων και ικανών αξιωματούχων».

Τόνισε ότι η Τουρκία βλέπει θετικά αποτελέσματα από το οικονομικό της πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι η διαδικασία αποπληθωρισμού συνεχίζεται και τα αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας ενισχύονται, ενώ η παραγωγή, οι επενδύσεις, η απασχόληση και οι εξαγωγές κερδίζουν δυναμική.

«Σπάμε ρεκόρ σε πολλούς τομείς, από τον τουρισμό έως την αμυντική βιομηχανία», δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι ένα ορόσημο έργο κοινωνικής στέγασης μισού εκατομμυρίου μονάδων θα βοηθήσει τους πολίτες με χαμηλό εισόδημα να γίνουν ιδιοκτήτες κατοικιών και θα συμβάλει στη μείωση των υψηλών τιμών των ενοικίων.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου 2023, την «καταστροφή του αιώνα», ήταν η κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης φέτος, τονίζοντας ότι οι πόλεις είχαν αποκαταστήσει τις υποδομές τους, τους δημόσιους χώρους και τον πολιτιστικό ιστό τους.

Περιφερειακή αλληλεγγύη

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ όχι μόνο τον δικό τους λαό αλλά και κάθε αδελφό ή αδελφή που στρέφεται προς την Τουρκία και δήλωσε πως «Οι αντανακλάσεις της πολιτικής μας, με επίκεντρο τα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και τη συνείδηση, είναι ορατές σε όλη την περιοχή μας, ειδικά στη Συρία και τη Γάζα».

Στη γειτονική Συρία, η οποία ανέκτησε την ελευθερία της με την επανάσταση του Δεκεμβρίου 2024, η ανάκαμψη έχει επιταχυνθεί και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς την πολιτική σταθερότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα, είπε.

«Καθώς η ειρήνη εδραιώνεται πιο σταθερά στη Συρία, οι εθελοντικές επιστροφές έχουν αυξηθεί», είπε ο Ερντογάν, σημειώνοντας ότι τον τελευταίο χρόνο 600.000 Σύριοι έχουν επιστρέψει στη χώρα τους από την Τουρκία, όπου εκατομμύρια αναζήτησαν καταφύγιο κατά τη διάρκεια του μακρού εμφυλίου πολέμου.

«Πιστεύουμε ότι μια ισχυρή Συρία, έχοντας εξασφαλίσει την πολιτική της ενότητα και την εδαφική της ακεραιότητα, θα έχει εξαιρετικές συνεισφορές τόσο στο περιβάλλον της όσο και στον κόσμο», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη νέα κυβέρνηση της Συρίας για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα για όλους τους Σύριους, τονίζοντας την απουσία οποιασδήποτε διάκρισης λόγω εθνικότητας ή αίρεσης, συμπεριλαμβανομένων των Αράβων, των Κούρδων, των Τουρκομάνων, των Σουνιτών, των Σιιτών και των Αλαουιτών.

Λογοδοσία για τη Γάζα

Υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα παραμείνει σιωπηλή μέχρι να λογοδοτήσουν όσοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο 71.000 Παλαιστινίων στη Γάζα, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά.

«Η εκεχειρία στη Γάζα, που επιτεύχθηκε με τις συνεισφορές μας, εξακολουθεί να ισχύει χάρη στην αυτοσυγκράτηση των αδελφών μας στη Γάζα παρά όλες τις παραβιάσεις του Ισραήλ», είπε και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα εργάζεται εντατικά για να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις του, θα επιταχύνει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και θα επιτρέψει την έναρξη των προσπαθειών ανοικοδόμησης.

Με πληροφορίες του Anadolu