Μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2025 ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατέγραψε άνοδο 27,29% σε σύγκριση με το τέλος του 2024

Με ισχυρές επιδόσεις, αυξημένη δραστηριότητα και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό ολοκληρώνεται το 2025 για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το οποίο συνέχισε τη σταθερά ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, παρά τις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις και τη μεταβλητότητα του περιβάλλοντος. Αυτό επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ, Μαρίνος Χριστοδουλίδης, με αφορμή τη λήξη της χρηματιστηριακής χρονιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2025 ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατέγραψε άνοδο 27,29% σε σύγκριση με το τέλος του 2024, ενώ η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε στις 699 χιλ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της ρευστότητας. Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται και η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς, η οποία ανήλθε στα 37,5 δισ. ευρώ, με τη συμμετοχή επενδυτών από το εξωτερικό να φθάνει το 38,03% του συνόλου.

Στη βελτίωση της κεφαλαιοποίησης συνέβαλαν καθοριστικά η παράλληλη διαπραγμάτευση των ευρωπαϊκών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (EMTN’s), καθώς και η εισαγωγή της Eurobank Α.Ε. στο ΧΑΚ από τις 19 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα, αξιοσημείωτη ήταν η δραστηριότητα των μελών που λειτουργούν εξ αποστάσεως, τα οποία αντιπροσώπευσαν περίπου το 10% της ημερήσιας συναλλακτικής δραστηριότητας.

Όπως τονίζεται, τα στατιστικά δεδομένα του 2025 αντανακλούν τη βελτιωμένη κερδοφορία και τις θετικές προοπτικές εισηγμένων εταιρειών, τις προσπάθειες ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και τη συνολικά ανθεκτική εικόνα της κυπριακής οικονομίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στις πρόσφατες αξιολογήσεις διεθνών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Πέραν των χρηματιστηριακών επιδόσεων, το 2025 χαρακτηρίστηκε από την προώθηση του στρατηγικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΧΑΚ, με έμφαση στη διεύρυνση προϊόντων και υπηρεσιών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής κεφαλαιαγοράς. Κομβικής σημασίας υπήρξε η πρόοδος στο έργο της αποκρατικοποίησης του Χρηματιστηρίου, με την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή και τη διαμόρφωση πλαισίου για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή, διαδικασία που αναμένεται να προχωρήσει εντός του 2026.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη βελτίωση της λειτουργικότητας της αγοράς, με την εφαρμογή του θεσμού του Ειδικού Διαπραγματευτή από τις 19 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και στην ενίσχυση του ρόλου του ΧΑΚ στον τομέα της Ενέργειας. Από τις 2 Οκτωβρίου 2025 το Χρηματιστήριο ανέλαβε την εκκαθάριση συναλλαγών στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και φορείς όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν δράσεις που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα κριτήρια ESG και την εταιρική διακυβέρνηση, ενώ ενισχύθηκε η εξωστρέφεια του ΧΑΚ μέσω ημερίδων στην Κύπρο και την Αθήνα, με στόχο την ενημέρωση και προσέλκυση θεσμικών επενδυτών. Όπως υπογραμμίζεται, το Χρηματιστήριο μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για δυναμικές κυπριακές επιχειρήσεις που δεν είναι ακόμη εισηγμένες, προσφέροντας διαφάνεια, πρόσβαση σε κεφάλαια και ενίσχυση της εταιρικής τους δομής.