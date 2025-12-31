«Έφτασα μέχρι εδώ διαβάζοντας ξημερώματα και νύχτες, αφού αναγκαζόμουν παράλληλα με την σχολή μου να εργάζομαι για να μπορώ να επιβιώσω.»

Με φόντο την τελεσίδικη απόφαση για διαγραφές σχεδόν 220.000 αιώνιων φοιτητών που από σήμερα, 31η Δεκεμβρίου, παύουν να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα αίσθηση προκαλεί η επιστολή της Άννας Ζουρντού, τελειόφοιτης του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ και μητέρας δύο παιδιών που εξαιρέθηκε από την παράταση και οδηγείται στην έξοδο από το πανεπιστήμιο. Η ίδια τονίζει ότι απειλείται με διαγραφή, παρά το γεγονός ότι της απομένουν μόλις 8 μαθήματα για την ολοκλήρωση των σπουδών της και έχει ήδη συμπληρώσει το 70% των πιστωτικών μονάδων ECTS.

Η Άννα Ζουρντού στην επιστολή της περιγράφει τις συνθήκες υπό τις οποίες δεν κατάφερε να συμμετάσχει σε εξετάσεις τα δύο τελευταία χρόνια, άδεια μητρότητας, πλήρης απασχόληση και εγκυμοσύνη, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη τη συνέχιση των εξετάσεων. Επισημαίνει ότι δεν είναι η μόνη που πλήττεται, αλλά εκατοντάδες φοιτητές χαρακτηρίζονται «αιώνιοι», παρά την ενεργό προσπάθεια και αγάπη τους για το αντικείμενό τους.

Η επιστολή αναδεικνύει επίσης τις κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, καθώς και την απουσία ουσιαστικής στήριξης από το κράτος, όπως εστίες για φοιτητές εκτός Αθηνών. Η Άννα ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση να της επιτραπεί η ολοκλήρωση των σπουδών της και η απόκτηση του πτυχίου της, καταγγέλλοντας ότι η «εκκαθάριση» των μητρώων πλήττει κόπους χρόνων και προσπάθειες χιλιάδων φοιτητών.

«Μην μου στερείτε την ευκαιρία να πάρω το πτυχίο μου»

Η επιστολή έκκληση της τελειόφοιτης φοιτήτριας του Μαθηματικών ΕΚΠΑ και μητέρας δύο παιδιών

«Ονομάζομαι Άννα Ζουρντού και είμαι τελειόφοιτη του τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Είμαι μητέρα 2 μικρών παιδιών και εργαζόμενη στο αεροδρόμιο. Απειλούμαι με διαγραφή από το Τμήμα που σπουδάζω, ενώ μου απομένουν 8 μαθήματα για να πάρω το πτυχίο μου και πληρώ την προϋπόθεση συμπλήρωσης του 70% των πιστωτικών μονάδων ECTS, με βάση το νόμο σας.

Ο λόγος απόρριψης της αίτησης μου για παράταση φοίτησης 2 εξαμήνων είναι ότι δεν είχα κάποια επιτυχή εξέταση τα 2 τελευταία χρόνια, δηλαδή την περίοδο που βρισκόμουν σε άδεια μητρότητας, εργαζόμουν με πλήρη απασχόληση και στη συνέχεια ήμουν ξανά έγκυος. Ουσιαστικά μου ήταν αδύνατο να μπορέσω να δώσω μάθημα στις τελευταίες εξεταστικές!

Φυσικά γνωρίζω ότι δεν είμαι η μόνη που αντιμετωπίζω τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου, απαράδεκτου κατά τη γνώμη μου, νόμου.Εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες σαν κι εμένα χαρακτηριζόμαστε «αιώνιοι», ενώ είμαστε νέοι άνθρωποι που αγαπάμε το επιστημονικό μας αντικείμενο και παλεύουμε σε αντίξοες συνθήκες να πάρουμε το πτυχίο μας, με καμία ουσιαστική στήριξη από το κράτος. Έφτασα μέχρι εδώ χάρη στη μεγάλη προσπάθεια και τους κόπους των γονιών μου. Ο πατέρας μου ήταν μικρός επαγγελματίας και η μητέρα μου αγρότισσα, από αυτές που τώρα με την πολιτική σας οδηγείτε στα όρια της εξόντωσης. Άνθρωποι που τσακίζετε με τους υπέρογκους φόρους και παρόλα αυτά έδωσαν τον προσωπικό τους αγώνα για να επιβιώσουν, να μεγαλώσουν 3 παιδιά και να τα σπουδάσουν.

Έφτασα μέχρι εδώ με μεγάλη προσπάθεια, διαβάζοντας ξημερώματα και νύχτες, αφού αναγκαζόμουν παράλληλα με την σχολή μου να εργάζομαι για να μπορώ να επιβιώσω. Το κράτος σας δεν μου παρείχε ούτε το στοιχειώδες σαν φοιτήτρια από την επαρχία, δηλαδή μια εστία, ένα σπίτι για να μείνω! Τελικά από ότι φαίνεται η “εκκαθάριση” δεν αφορά τις λίστες των Πανεπιστημίων, αλλά τους κόπους χρόνων χιλιάδων ανθρώπων σαν κι εμένα. Ζητάω από εσάς το αυτονόητο για μένα και για χιλιάδες συμφοιτητές και συμφοιτήτριες μου: Να με αφήσετε να πάρω το πτυχίο μου!»

