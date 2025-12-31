Οι διαγραφές θα συνεχιστούν τον Δεκέμβριο του 2026 για τις πενταετείς σχολές και θα ολοκληρωθούν το 2027 με τις διαγραφές στις εξαετείς.

Τίθεται σήμερα σε πλήρη εφαρμογή η πρώτη φάση του νόμου για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα ελληνικά πανεπιστήμια, σηματοδοτώντας το τέλος των αιώνιων φοιτητών. Από σήμερα, 31η Δεκέμβρη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας περίπου 220.000 φοιτητές διαγράφονται αυτόματα από τα μητρώα των ΑΕΙ, καθώς έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο χρονικό όριο σπουδών χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης ή παράτασης. Το μέτρο αφορά φοιτητές που εισήχθησαν πριν από το 2017 σε τμήματα τετραετούς φοίτησης και έχουν εξαντλήσει το ανώτατο όριο σπουδών, όπως αυτό καθορίζεται από το σχήμα Ν+2. Οι διαγραφές πραγματοποιούνται αυτοδίκαια, χωρίς την έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης, στο πλαίσιο της ψηφιακής εκκαθάρισης των φοιτητικών μητρώων.

Αλαλούμ στους αριθμούς – Τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα

Παρότι η εφαρμογή του μέτρου είναι θεσμικά σαφής, η αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των διαγραφέντων παραμένει ρευστή. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για περισσότερους από 300.000 φοιτητές, ωστόσο ο αριθμός αναθεωρήθηκε σταδιακά προς τα κάτω, πρώτα στις 280.000 και τελικά κοντά στις 220.000, βάσει των στοιχείων που απέστειλαν τα πανεπιστήμια. Ορισμένα από τα μεγαλύτερα ΑΕΙ της χώρας, όπως το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ, δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει πλήρη και επικαιροποιημένα δεδομένα, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα ως προς την τελική εικόνα.

Ποιοι «γλιτώνουν» τη διαγραφή

Η διαγραφή δεν εφαρμόζεται οριζόντια. Περίπου 35.000 φοιτητές κατάφεραν να διατηρήσουν τη φοιτητική τους ιδιότητα, αξιοποιώντας τη μεταβατική διάταξη του νόμου, γνωστή ως «δεύτερη ευκαιρία». Πρόκειται για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων ή πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις τουλάχιστον δύο φορές τα τελευταία δύο ακαδημαϊκά έτη.

Οι φοιτητές αυτοί υπέβαλαν αίτηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και έλαβαν παράταση σπουδών έως δύο εξάμηνα, ώστε να ολοκληρώσουν τις εκκρεμότητές τους.

Επιπλέον, εξαιρούνται ή αντιμετωπίζονται με ειδικές ρυθμίσεις:

εργαζόμενοι φοιτητές (δικαίωμα μερικής φοίτησης),

φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας,

φοιτητές που έχουν αιτηθεί και λάβει διακοπή σπουδών, έως δύο έτη, χρόνος που δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο φοίτησης.

Αιώνιοι φοιτητές: Τι ισχύει για Πολυτεχνεία και Ιατρικές Σχολές - Το χρονοδιάγραμμα διαγραφής

Η σημερινή φάση εφαρμογής του νόμου δεν αφορά φοιτητές πενταετών και εξαετών προγραμμάτων σπουδών. Για τις σχολές αυτές, οι διαγραφές μετατίθενται χρονικά:

31 Δεκεμβρίου 2026 για τα πενταετή τμήματα (Πολυτεχνεία, Γεωπονικές Σχολές),

31 Δεκεμβρίου 2027 για τα εξαετή προγράμματα (Ιατρικές Σχολές)

καλύπτοντας εισαχθέντες έως το 2016 και 2015 αντίστοιχα. Συνολικά, περισσότερα από 130 τμήματα εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία και εξαιρούνται από το σημερινό κύμα διαγραφών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η εφαρμογή του νόμου δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των φοιτητικών μητρώων, στην αποτύπωση της πραγματικής εικόνας του ενεργού φοιτητικού πληθυσμού, στη βελτίωση των δεικτών λειτουργίας των ΑΕΙ και της θέσης τους στις διεθνείς κατατάξεις. Όπως έχει τονιστεί από την πολιτική ηγεσία, το ζητούμενο δεν είναι η διαγραφή όσων προσπαθούν, αλλά η απομάκρυνση από τα μητρώα χιλιάδων ανενεργών φοιτητών που εδώ και δεκαετίες δεν έχουν καμία σχέση με την ακαδημαϊκή ζωή των ιδρυμάτων. Μάλιστα όπως σημειώνουν πηγές του Υπουργείου στο Dnews οι λιμνάζοντες φοιτητές δημιουργούν στρεβλώσεις στα στοιχεία των ΑΕΙ, δυσχεραίνοντας τον προγραμματισμό και την κατανομή των διδακτικών και οικονομικών πόρων. Η ακριβής καταγραφή των ενεργών φοιτητών επιτρέπει στα ιδρύματα να προγραμματίζουν σωστά τις ανάγκες σε προσωπικό και υποδομές, να βελτιώνουν την αναλογία διδασκόντων-φοιτητών και να εξασφαλίζουν ότι οι στατιστικές που αποστέλλονται για αξιολόγηση δεν παραμορφώνονται από ανενεργά μητρώα.