Σοβαρά τραυματίστηκε 8χρονος μαθητής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων την περασμένη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου γλιστρώντας στα νερά που έπεσαν από την οροφή σε κλειστό χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια βροχής. Μάλιστα το παιδί είχε προγραμματισμένο χειρουργείο για χθες λόγω του βαρύτατου τραυματισμού του.

Η Ένωση Γονέων εκφράζει έντονη οργή και αγανάκτηση, καταγγέλλοντας ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό και είχε επισημανθεί επανειλημμένα τους τελευταίους έξι μήνες από εκπαιδευτικούς και γονείς, χωρίς να υπάρξει καμία επισκευή. Όπως αναφέρουν οι γονείς, οι προσπάθειες επικοινωνίας με τον Δήμο Πεντέλης δεν είχαν αποτέλεσμα, με την Ένωση να βιώνει συστηματική απαξίωση και αδιαφορία από τη δημοτική αρχή.

Όπως καταγγέλλουν σε ανακοίνωσή της «τα παιδιά μας κινδυνεύουν. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είχε επισημανθεί πολλές φορές τους τελευταίους 6 μήνες, από εκπαιδευτικούς, Σύλλογο και Ένωση Γονέων προς τον Δήμο Πεντέλης, προφορικά και γραπτά. Αναφέρθηκε και ενώπιον κι άλλων εκπροσώπων γονέων σε σχετική συνάντηση με την Δήμαρχο στις 21/11/2025. Όπως όμως και πολλά άλλα κρίσιμα ζητήματα, που θέτουμε η Ένωση Γονέων επανειλημμένα με επιστολές, ανακοινώσεις και παρεμβάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον τελευταίο 1,5 τουλάχιστον χρόνο, δεν επισκευάστηκε. Αυτή η απαξίωση και αδιαφορία στρέφεται πλέον και στα παιδιά μας και την ασφάλεια τους!».

Η Ένωση Γονέων καλεί τον Δήμο Πεντέλης να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες επισκευές, ώστε να αποτραπούν νέα ατυχήματα. «Απαιτούμε άμεσα αυτοψία, ιεράρχηση και αποκατάσταση ζημιών από την Τεχνική Υπηρεσία και επίσημη διαβεβαίωση πρωτίστως για την ασφάλεια, αλλά και για τις συνθήκες υγιεινής για όλους τους μαθητές των σχολείων του Δήμου μας. Τέλος οι δικαιολογίες και οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη.»

