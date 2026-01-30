Ο σοβάς στην αίθουσα Πληροφορικής του σχολείου υποχώρησε ενώ όπως καταγγέλλουν οι γονείς το σχολείο χρειάζεται εργασίες συντήρησης λόγω παλαιότητας.

«Έβρεξε» σοβάδες στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί μαθητής ή εκπαιδευτικός καθώς το συμβάν έλαβε χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο που το σχολείο δεν λειτουργούσε.

Όλα συνέβησαν στην αίθουσα της Πληροφορικής που καθημερινά φιλοξενεί μαθητές που κάνουν μαθήματα υπολογιστών. Οι σοβάδες έπεσαν με δύναμη και όπως φαίνεται και στην φωτογραφία το κομμάτι που υποχώρησε είναι ακριβώς πάνω από την έδρα του δασκάλου που θα τραυματιζόταν αν η υποχώρηση του ταβανιού γινόταν εν ώρα μαθημάτων. Η ζημιά εντοπίστηκε από τις καθαρίστριες του σχολείου το πρωί της Δευτέρας και μάλιστα την ίδια μέρα εντοπίστηκε και δεύτερο κομμάτι της οροφής να είναι ετοιμόρροπο αποδεικνύοντας ότι υπάρχει ζήτημα με τις υποδομές του σχολείου.

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί παρακολουθούν εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις συνθήκες ασφαλείας και ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου αφενός για αυτοψία και επιθεώρηση του σχολείου και αφετέρου για επισκευή των επικίνδυνων τμημάτων του κτηρίου.

Όπως κατήγγειλε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Σπυρίδων Χόρτης μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων «το σχολείο μας είναι ένα παλιό σχολείο, οπότε, όπως καταλαβαίνετε είναι ένα παλιό σχολείο, έχει περισσότερες ανάγκες συντήρησης και προληπτικούς ελέγχους. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι τεχνικοί για να κάνουν εκτιμήσεις. Είναι ευθύνη του Δήμου και της πολιτείας να διασφαλίζουν ότι τα σχολικά κτίρια είναι ασφαλή».

Η περίπτωση του 1ου Δημοτικού Γαλατσίου έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών σε σχολεία της Αττικής, εγείροντας ερωτήματα για τη συντήρηση των υποδομών και την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την ασφάλεια των μαθητών. Οι γονείς του σχολείου καταγγέλλουν ότι η επιβαρυμένη κατάσταση των υποδομών του σχολείου είναι γνωστή αλλά έχουν γίνει ελάχιστες επισκευές ενώ αναφέρουν ότι προβλήματα με φουσκωμένα ταβάνια υπάρχουν και σε άλλες αίθουσες και διαδρόμους του σχολείου.

Η Ένωση Γονέων ζητά άμεσες ενέργειες για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών

Η Ένωση Γονέων Γαλατσίου καταγγέλλει την αδιαφορία του Δήμου για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και απαιτεί αμεσο έλεγχο από μηχανικούς για τις φθορές που μπορεί να έχουν προκληθεί λόγω έντονων βροχοπτώσεων, τακτικούς ελέγχους σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα για την πλήρη καταγραφή των προβλημάτων και την αντιμετώπισή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τέλος να διατεθούν άμεσα κονδύλια για εργασίες συντήρησης, τα οποία είχαν προβλεφθεί σε προηγούμενους προϋπολογισμούς αλλά παρέμεναν ανεκτέλεστα. «Θα αγωνιστούμε όλοι οι γονείς μέσα από τους Συλλόγους Γονέων κάθε σχολείου, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για να έχουν τα παιδιά μας ασφαλή και σύγχρονα σχολεία», αναφέρει η Ένωση.