«Πέφτει το ταβάνι στο κεφάλι των μαθητών – Φταίει ο δάσκαλος» καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ανατολικής Αττικής «Κώστας Σωτηρίου».

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η εξέλιξη της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) που βρίσκεται σε εξέλιξη για το περιστατικό πτώσης τμήματος ταβανιού στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη, πριν από περίπου 3,5 μήνες, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο μαθητών.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κ. Σωτηρίου», η διαδικασία φαίνεται να προσανατολίζεται στην αναζήτηση ευθυνών σε εκπαιδευτικούς του σχολείου, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς. Όπως επισημαίνεται, γονείς που κλήθηκαν να καταθέσουν αλλά και εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για μια εξουθενωτική διαδικασία που αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά αίτια του περιστατικού.

Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι το βασικό ερώτημα είναι γιατί κατέρρευσε το ταβάνι της αίθουσας και ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Υποστηρίζουν ότι η ευθύνη για τη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων ανήκει στους αρμόδιους φορείς και όχι στους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν τους χώρους του σχολείου.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι μετά το συμβάν διαπιστώθηκαν εκτεταμένα προβλήματα σε περισσότερες από δέκα αίθουσες του σχολείου, αλλά και στο γειτονικό 1ο Νηπιαγωγείο Πόρτο Ράφτη, γεγονός που όπως σημειώνουν αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα στις κτιριακές υποδομές. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών δηλώνει ότι δεν θα αποδεχθεί μεταφορά ευθυνών στους εκπαιδευτικούς και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τους αρμόδιους φορείς να δώσουν σαφείς απαντήσεις και να προχωρήσουν σε ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων. Παράλληλα, προαναγγέλλει πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων, ζητώντας σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κ. Σωτηρίου»

3,5 μήνες μετά την πτώση του ταβανιού στο 1ο ΔΣ Πόρτο Ράφτη που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ ευτυχώς τραυματισμό δύο μαθητών χωρίς να αναφερόμαστε στο σοκ που έχουν υποστεί τα παιδιά και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, συνεχίζεται η ΕΔΕ που διέταξε ο Δ/ντής εκπαίδευσης ΠΕ Αν Αττικής και αναζητά τις ευθύνες της δ/ντριας και εκπαιδευτικού του σχολείου.

Σοβαρά ερωτηματικά προκύπτουν από το διαφαινόμενο προσανατολισμό στην αναζήτηση ευθυνών σε εκπαιδευτκούς του σχολείου και παραβιάσεων στη διαδικασία διερεύνησης όπως καταγγέλεται ήδη από τη μεριά των γονέων – το Σύλλογο και την Ένωση γονέων και κείμενο υπογραφών των γονέων του σχολείου – των οποίων μέλη κλήθηκαν να καταθέσουν όσο και από τις κλήσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Ανησυχούμε καθώς βλέπουμε να συνεχίζεται μια εξουθενωτική διαδικασία για τους εκπαιδευτικούς και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που στέκεται με αξιοπρέπεια και έχει αναδείξει τα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία.

Ο σύλλογος από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο περιστατικό και συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην αποκάλυψή του και στα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή του όσο και την στην επίσπευση των άμεσων παρεμβάσεων προκειμένου να επιτευχθεί η άμεση επαναλειτουργία του σχολείου και του νηπιαγωγείου με ασφάλεια.

Με μαζικές κινητοποιήσεις – συνελεύσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, καταγγελίες και όλες τις αναγκαίες ενέργειες αποκαλύψαμε και πιέσαμε να ξεπεραστούν καθυστερήσεις και ολιγωρίες και διεκδικήσαμε από κοινού με τους γονείς και το σύλλογο γονέων την άμεση αποκατάσταση του σχολείου.

Τα ερωτήματα που απαιτούν απάντηση από την εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της είναι το γιατί “έπεσε το ταβάνι” και τι μέτρα θα πάρουν για να μην ξαναγίνει ανάλογο περιστατικό, το οποίο από τύχη δεν είχε πολύ σοβαρότερες συνέπειες και μοιραία αποτελέσματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Για τους εκπαιδευτικούς,τους γονείς αλλά και την κοινή λογική όταν πέφτει το ταβάνι μιας αίθουσας μπορεί να έχει ευθύνη όποιος είναι υπεύθυνος για τα σχολικά κτίρια και τη συντήρησή τους. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στη νομοθεσία. Θεωρούμε ότι η ΕΔΕ και κάθε αντίστοιχη διαδικασία πρέπει να έχει στόχο την ανάδειξη των ελλείψεων και την λήψη μέτρων ώστε να μην υπάρξει στο μέλλον αντίστοιχο περιστατικό και να εξαλείψουμε το ενδεχόμενο έκθεσης σε κίνδυνο τόσο των μαθητών μας όσο και των εκπαιδευτικών, τόσο στο σχολείο αυτό όσο και στις σχολικές μονάδες ευρύτερα.

Υπεύθυνοι δεν είναι οι εκπαιδευτικοί αλλά η πολιτεία σε όλα τα επίπεδα οφείλει να δώσει απαντήσεις :

Ο Δήμος που οφείλει να έχει σταθερό πρόγραμμα παρακολούθησης και συντήρησης όλων των σχολικών κτιρίων και υποδομών.

Η Δ/νση εκπαίδευσης που οφείλει να παρακολουθεί τους Δήμους στην ανταπόκρισή τους στις υποχρεώσεις τους και να ζητάει από τουςΔήμους και τις προϊστάμενες αρχές την κάλυψη των αναγκών στις κτιριακές υποδομές της περιοχής της. Το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση και τώρα και διαχρονικά για την πολιτική υποχρηματοδότησης και εγκατάλειψης της συντήρησης των σχολικών κτιρίων και την ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου μόνιμης παρακολούθησης και συντήρησης τους με επαρκή χρηματοδότηση από την πολιτείααλλά και εκσυγχρονισμού και ανέγερσης σχολικών μονάδων.

Δυστυχώς έχει καταντήσει πολύ συχνό φαινόμενο η πτώση ταβανιών στα σχολεία. Αυτό το γεγονός από μόνο του αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα υποδομών και στη δημόσια εκπαίδευση και αυτό πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί με ριζικό τρόπο.

ΔΕ θα αποδεχτούμε να παίζουν με τις ζωές των μαθητών – παιδιών μας και τις δικές μας καθώς ως εκπαιδευτικοί βρισκόμαστε μαζί με τους μαθητές μας στις ίδιες αίθουσες και απαιτούμε, όλες και όλοι, όσοι ζούμε στο σχολείο, να είμαστε ασφαλείς. Δεν θα αποδεχτούμε καμία προσπάθεια πλήρους αντιστροφής της πραγματικότητας.

Το θέμα δεν είναι το πότε και γιατί χρησιμοποίησε ο κάθε εκπαιδευτικός την μία ή την άλλη αίθουσα. Άλλωστε απο την έκταση των εργασιών και παρεμβάσεων μετά το περιστατικό αποδείχτηκε ότι αντίστοιχο πρόβλημα υπήρχε εκτεταμένο σε περισσότερες από 10 αίθουσες αλλά και στα κλιμακοστάσια του σχολείου αλλά και στο 1ο Νηπιαγωγείοακριβώς δίπλα από το 1ο ΔΣ σχολείο Π-Ρ, το οποίο έκλεισε μαζί με το σχολείο και υπέστει εκτεταμένες εργασίες στα ταβάνια όλων των χώρων του. Το θέμα δεν είναι αν χρησιμοποιήσαμε την αίθουσα μισή ώρα νωρίτερα ή μισή ώρα αργότερα ούτε για ποιο λόγο τη χρησιμοποιήσαμε.Οι αίθουσες και όλοι οι χώροι του σχολείου πρέπει να είναι ασφαλείς (αίθουσες και κλιμακοστάσια) και να είναι διαθέσιμοι κάθε στιγμή για ότι είναι αναγκαίο για τα παιδιά τους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς.

Οι αίθουσες μπορεί και πρέπει να είναι διαθέσιμες για κάθε χρήση (πρόβα, ενναλλακτική διδιασκαλία, συζήτηση με γονείς, διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος, χώρο φιλοξενίας παιδιών γιαμελέτη, συνέλευση γονέων, διεξαγωγή προγραμμάτων ή εκδηλώσεων κλπ) ή ότι άλλο χρειαστούν οι εκπαιδευτικοί για τις ανάγκες των μαθητών και της λειτουργίας τους στο σχολείο. Είναι αυτονόητο ότι δεν είναι υπέυθυνος αυτός που χρησιμοποιεί την αίθουσα για την έλλειψη ασφάλειας του κτιρίου επειδή χρησιμοποιεί το χώρο.

Ο τραυματισμός των παιδιών δεν προήλθε από κάποια ενέργειά τους ή συμπεριφορά τους που θα μπορούσε να αποτραπεί αλλά από προβλήματα της υποδομής που αδυνατούσαν να αποτρέψουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς.Και αγκαλιά να έχει ο κάθε εκπαιδευτικός το κάθε παιδί σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου αδυνατεί να αποτρέψει τον κίνδυνο και για το παιδί και για τον ίδιο αν πέσει το ταβάνι στο κεφάλι τους.

Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε ούτε μηχανικοί ούτε έχουμε τις γνώσεις για να μπορούμε να διαγνώσουμε αν οποιοδήποτε στοιχείο αποτυπώνεται στις υποδομές και το κτίριο αποτελεί ένδειξη προβλήματος που πρέπει να διερευνηθεί ή χρήζει αντιμετώπισης. Ακριβώς γι αυτό πρέπει να υπάρχει σταθερό πρόγραμμα παρακολούθησης και συντήρησης των υποδομών από τους δήμους και τους τεχνικούς τους ώστε να αποτρέπεται εγκαίρως κάθε κίνδυνος και όχι να ψάχνουμε εκ τον υστέρων σε ποιον θα αποδώσουμε την ευθύνη. Είναι αδιανόητο όταν στο συγκεκριμένο σχολείο υπήρχε ολόκληρο ιστορικό για την μόνωση και την οροφή του,όταν είχαν αναφερθεί προβλήματα εκτεταμένης υγρασίας (τόσο σε αίθουσα του δημοτικού όσο και στο Νηπιαγωγείο), όταν είχαν γίνει έλεγχοι νωρίτερα από τεχνικούς (Δήμο και ΟΑΣΠ) να αναζητούνται ευθύνες στους εκπαιδευτικούς. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δε θα ανεχτούμε τη μεταφορά ευθυνών σε εκπαιδευτικούς.

Θα υπερασπίσουμε με κάθε τρόπο (συνδικαλιστικά, πολιτικά, νομικά και οικονομικά) τους/τις συναδέλφους μας όχι μόνο γιατί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙ ΑΥΤΟ αλλά και γιατί ενδεχόμενος αποπροσανατολισμός των ευθυνών θα επιτρέψει την συνέχιση της επικινδυνότητας των σχολικών κτιρίων και θα αφήσει στο απυρόβλητο την γενικότερη έλλειψη αντιμετώπισης του προβλήματος από την πολιτεία. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο για μας όταν αντιμετωπίζουμε πληθώρα προβληματικών κτιριακών υποδομών – φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο στην περιοχή μας και όχι μόνο. Θέλουμε να μην βρεθεί κανείς σε τέτοιο κίνδυνο από εδώ και στο εξής.

ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΉ ΚΑΙ ΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΤΟ “ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΒΓΕΙ”

Ενδεχόμενη προσπάθεια να μετατοπίσουν τις ευθύνες θα μας βρει απέναντι σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Καλούμε το υπουργείο Παιδείας, την Περιφερειακή Δ/νση εκπαίδευσης Αττικής και τη Δ/νση ΠΕ Αν Αττικής να εξετάσει το ζήτημα και να διασφαλίσει ότι θα δοθούν απαντήσεις στα πραγματικά ερωτήματα και στη σωστή κατεύθυνση και δεν προσανατολίζονται στο να αναδείξουν εξιλαστήρια θύματα και επιφανειακές απαντήσεις που θα αφήνουν στο απυρόβλητο τους πραγματικούς υπεύθυνους.

Ο σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Κ Σωτηρίου :