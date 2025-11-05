Το περιστατικό έρχεται παρά το γεγονός ότι στις 27 Οκτωβρίου είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος από τον ΟΑΣΠ που διαβεβαίωσε ότι όλες οι υποδομές του σχολείου είναι κατάλληλες και ασφαλείς.

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, έχοντας δύο μαθητές τραυματίες όταν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη έπεσε μέρος του σοβά από το ταβάνι εν ώρα μαθήματος. Σύμφωνα με την καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ «Κώστας Σωτηρίου» το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του ολοήμερου σχολείου.

Μέρος του σοβά έπεσε στα κεφάλια δύο μαθητών, προκαλώντας εκδορές στο πρόσωπο και τις πλάτες τους με τους γονείς να κάνουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ιατρική εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του. Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά από έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Οκτωβρίου από τον ΟΑΣΠ, με διαβεβαιώσεις ότι οι σχολικές εγκαταστάσεις ήταν ασφαλείς.Άμεσα ειδοποιήθηκε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μαρκόπουλου, ενώ εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν εκτεταμένα σημεία υγρασίας σε όλες τις αίθουσες του ορόφου, τα οποία είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενες σχολικές χρονιές.

Όπως σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί «εξετάζοντας προσεχτικότερα όλες τις αίθουσες του ορόφου παρατήσαμε εκτεταμένα σημεία υγρασίας. Είναι σαφές ότι είναι αναγκαίος συστηματικός τεχνικός έλεγχος σε όλες τις αίθουσες με πιστοποίηση ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν πριν φιλοξενήσουν και πάλι τον μαθητικό πληθυσμό. Απαιτούμε έλεγχο, άμεση αποκάλυψη όλων των σημείων της οροφής που εγκυμονούν υγρασίες ή άλλες φθορές με πιστοποίηση για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών»

«Να σταματήσουν να παίζουν με τις ζωές των μαθητών - Ελέγχους σε όλες τις σχολικές υποδομές»

Σχολική κοινότητα και γονείς ζητούν τώρα άμεσο και συστηματικό έλεγχο όλων των αιθουσών, με πιστοποίηση ότι οι υποδομές είναι ασφαλείς πριν την επιστροφή των μαθητών. Στην ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν ότι η υποχρηματοδότηση και η αδιαφορία για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών, απαιτώντας άμεση παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς «είναι εγκληματική η απαξίωση των σχολικών υποδομών και η λογική του κόστους μέσα από την οποία αντιμετωπίζονται οι ανάγκες συντήρησης και ασφάλειας των σχολείων. Αυτά είναι μέρος μόνο της «αξιολόγησης» που γίνεται κάθε μέρα στη κυβερνητική πολιτική. Αυτά τα μεγάλα προβλήματα επιχειρεί να συγκαλύψει η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας.»

Δήμος Μαρκοπούλου: «Μεμονωμένο και μη προβλέψιμο το συμβάν - Είχε ελεγχθεί από τον ΟΑΣΠ»

Για τον σοβαρό περιστατικό πήρε θέση και ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανακοινώνοντας ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ώστε να αποκατασταθεί το ταβάνι αλλά και να ελεγχθούν διεξοδικά όλες οι σχολικές αίθουσες και οι κοινόχρηστοι χώροι του σχολείου, πάντα με γνώμονα την μέγιστη ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Από πλευράς Δημου σημειώνεται ότι «άμεσα διενεργήθηκε αυτοψία από κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου για έλεγχο της κατάστασης. Στο σημείο αποκόλλησης καθώς και σε ολόκληρη την αίθουσα δεν υπήρχαν εμφανείς φθορές.Το συμβάν χαρακτηρίζεται μεμονωμένο και μη προβλέψιμο καθώς συνέβη λίγες μόνο ημέρες (27/10/2025) μετά την επίσκεψη του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς εντοπισμού και πρόληψης ενδεχόμενων φθορών και αστοχιών. Το πόρισμα για το συγκεκριμένο σχολείο, δεν περιείχε κάποια ιδιαίτερης σημασίας παρατήρηση»

