Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού που εξαφανίστηκε.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο οχήματα, όπου το ένα εμβόλισε και εγκατάλειψε τους επιβάτες άλλου αυτοκινήτου, στη γέφυρα του Νέστου στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το μεσημέρι της Παρασκευής, αυτοκίνητο που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα προς Χρυσούπολη εμβολίστηκε αιφνιδίως από δεύτερο όχημα.

Ο οδηγός του οχήματος όχι μόνο δεν σταμάτησε αλλά φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα και να διέφυγε, εγκαταλείποντας τους τρεις επιβαίνοντες του οχήματος που χτύπησε.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο από τους επιβαίνοντες, ο οποίοι υπέστησαν χτύπημα στον αυχένα ενώ ή κοπέλα και στο χέρι της, μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης για ιατρική φροντίδα.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος που δέχτηκε τη σύγκρουση ενημέρωσε άμεσα το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης και το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου, δίνοντας την περιγραφή του οχήματος και του οδηγού που τους χτύπησε εν κινήσει και εγκατέλειψε το σημείο.