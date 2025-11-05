Δάσκαλοι και καθηγητές συμμετέχουν στο αυριανό συλλαλητήριο στα Προπύλαια στο πλευρό των μαθητών για τα τεράστια προβλήματα της εκπαίδευσης.

Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα και το σχόλασμα των μαθητών στα σχολεία αναμένεται την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου καθώς δάσκαλοι και καθηγητές ανακοίνωσαν στάσεις εργασίας προκειμένου να διαδηλώσουν στο πλευρό των μαθητών που έχουν εξαγγείλει συλλαλητήριο στα Προπύλαια και σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Τόσο οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας θα δώσουν δυναμικό παρών στο μαθητικό συλλαλητήριο που πλέον παίρνει χαρακτήρα πανεκπαιδευτικό καθώς σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα διεκδικεί λύσεις στα τεράστια προβλήματα που καταγράφονται έχοντας συμπληρωθεί ήδη δύο μήνες μαθημάτων.

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ στηρίζουν το μαθητικό συλλαλητήριο και δηλώνουν την συμπαράστασή τους στα μαθητικά αιτήματα που αποτυπώνουν τα δεινά που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων σε καθημερινή βάση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί έχουν στάση εργασίας τις 11π.μ. – 2μ.μ. και 2μ.μ. – 5μ.μ προκειμένου να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Αντίστοιχα σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, καθηγητές σε Γυμνάσια και Λύκεια κήρυξαν τρίωρη στάση εργασίας (11-14).

Συλλαλητήριο 6/11 και στάση εργασίας στα σχολεία: Τι ισχύει για τα μαθήματα και το σχόλασμα

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τίθεται σενάριο για «κλειστά σχολεία» αύριο Πέμπτη 6/11 όπως διακινείται αλλά αντιθέτως η σχολική διαδικασία θα γίνει κανονικά εκτός φυσικά από τις ώρες που οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στις στάσεις εργασίας που έχουν προκηρύξει οι ομοσπονδίες τους. Οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία τους καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο και από εκεί και πέρα ενδεχομένως να υπάρξουν κενά και διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που τα κενά είναι συνεχόμενα, οι μαθητές ενδέχεται να αποχωρήσουν νωρίτερα από τη σχολική αίθουσα, σύμφωνα με απόφαση της διεύθυνσης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ολοήμερα προγράμματα Νηπιαγωγείων και Δημοτικών καθώς ενώ μπορεί να γίνουν κανονικά τα μαθήματα της τάξης του παιδιού να συμμετέχει στην στάση ο υπεύθυνος του Ολοήμερου οπότε να μην λειτουργήσει αύριο η τάξη. Σε αυτή την περίπτωση καλό θα είναι οι γονείς να ρωτήσουν από σήμερα τον υπεύθυνο του ολοήμερου σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό για το τι προτίθεται να πράξει ενόψει του αυριανού πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.