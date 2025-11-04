Μαθητές και καθηγητές κατεβαίνουν σε συλλαλητήριο την Πέμπτη 6/11, πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία, οι προϋποθέσεις για να μείνουν κλειστά.

Η είδηση για «κλειστά σχολεία» σε όλη την Ελλάδα την προσεχή Πέμπτη 6 Νοεμβρίου έχει κατακλύσει το διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες με γονείς και μαθητές να αναρωτιούνται αν πράγματι είναι στα σκαριά μια ακόμη μέρα σχολικής αργίας χωρίς μαθήματα. Μάλιστα οι εργαζόμενοι γονείς ενδιαφέρονται για το τι τελικά θα συμβεί καθώς όσοι έχουν παιδιά στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο θέλουν να μάθουν αν θα χρειαστεί να ζητήσουν άδεια από την εργασία τους.

Προς αποφυγή παρερμηνειών σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται να έχουμε οριζόντιο «λουκέτο» στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας την Πέμπτη καθώς δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας ούτε προβλέπεται να εκδοθεί. Ουσιαστικά αυτό είναι προγραμματισμένο είναι το μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων της χώρας με μαθητές κυρίως Γυμνασίων και Λυκείων, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να διαδηλώνουν ενάντια στα συνεχιζόμενα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης, τις συγχωνεύσεις τμημάτων, τα κενά στα σχολεία, τις αλλαγές στο Λύκειο και το νέο «Εθνικό Απολυτήριο» αλλά και την υλοποίηση των διαγραφών των αιώνιων φοιτητών.

Ωστόσο, παρά τις ανακοινώσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν ισχύει ότι όλα τα σχολεία της χώρας θα είναι κλειστά. Επισήμως, τα σχολεία παραμένουν ανοικτά, εκτός εάν οι μαθητικές κοινότητες έχουν αποφασίσει κατάληψη ή αποχή από τα μαθήματα στο πλαίσιο συμμετοχής στις κινητοποιήσεις. Σε αρκετά Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητές έχουν ήδη λάβει τέτοιες αποφάσεις, με αποτέλεσμα να μη λειτουργήσουν προσωρινά την ημέρα του συλλαλητηρίου. Σε αυτά τα σχολεία, οι μαθητές θα συμμετάσχουν οργανωμένα στις πορείες και δράσεις που έχουν προγραμματιστεί από μαθητικά συμβούλια, συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικούς φορείς.

Αντίθετα, στα σχολεία όπου δεν έχει αποφασιστεί κατάληψη, τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά και οι απουσίες των μαθητών που δεν προσέλθουν θα καταγραφούν, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας. Παράλληλα, δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα έχουν ανακοινώσει κλείσιμο σχολών και τμημάτων, διεκδικώντας αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και ανατροπή των διαγραφών φοιτητών.

Οι κινητοποιήσεις της 6ης Νοεμβρίου, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, αποτελούν συντονισμένη μαθητική και φοιτητική δράση με στόχο να σταλεί μήνυμα ενότητας απέναντι στις πολιτικές που, σύμφωνα με μαθητές και εκπαιδευτικούς, υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και επιβαρύνουν ψυχολογικά τους νέους.

Οι καθηγητές στηρίζουν το συλλαλητήριο των μαθητών με 3ωρη στάση εργασίας

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων σε μαζική συμμετοχή στην πορεία την Πέμπτη 6 Νοέμβρη, στις 12.00 στα Προπύλαια και παράλληλα προκηρύσσει τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας (11:00 – 14:00) διεκδικώντας στο πλευρό των μαθητών να καλυφθούν τώρα όλα τα κενά, να χτιστούν σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, να λειτουργήσει το σχολείο με όρους παιδαγωγικούς και να μην καθορίζεται από ασφυκτικά συστήματα μηχανιστικών εξετάσεων που λειτουργούν με όρους αποκλεισμού και εξουθένωσης, να υπάρξει πραγματική χρηματοδότηση για τη δημόσια εκπαίδευση – όχι για τις τσέπες των λίγων.

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews ότι οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία τους στις 6 του μήνα καθώς θα τηρηθεί στο ακέραιο το σχολικό πρωτόκολλο. Οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί προχωρούν σε στάση εργασίας συνεπάγονται κενό για την μαθητική κοινότητα. Εάν τα κενά είναι συνεχόμενα, οι μαθητές ενδέχεται να αποχωρήσουν νωρίτερα, σύμφωνα με απόφαση της διεύθυνσης.