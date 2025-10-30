Τι ισχύει για την φετινή Επέτειο του Πολυτεχνείου, πώς θα λειτουργήσουν σχολεία και φροντιστήρια.

Οι μαθητές επέστρεψαν στα θρανία μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου και από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η προετοιμασία για την γιορτή για την Επέτειο του Πολυτεχνείου που φέτος θα γιορταστεί την Δευτέρα 17 Νοέμβρη. Οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων ανήμερα της Επετείου δεν θα πραγματοποιήσουν μαθήματα αλλά οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν στις τάξεις θα τηρηθεί απουσιολόγιο και εν συνεχεία θα μεταβούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου όπου θα διεξαχθεί η μαθητική αφιερωματική γιορτή εις ανάμνηση των γεγονότων του Πολυτεχνείου.

Μέσα από θεατρικά δρώμενα, αφηγήσεις, απαγγελίες, τραγούδια και ντοκουμέντα θα αναβιώσουν στα σχολεία τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνες τις τρεις μέρες του Νοέμβρη του ΄73 στο Πολυτεχνείο, με την ηρωική αντίσταση των φοιτητών ενάντια στη χούντα και τον αγώνα τους για Ελευθερία και Δημοκρατία. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο σκοπός της σχολικής γιορτής για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου είναι η μαθητική κοινότητα να τιμήσει τον αγώνα των φοιτητών και της νεολαίας για Ελευθερία, Δημοκρατία, και Δικαιώματα.

Όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί στο Dnews οι σχολικές γιορτές για το Πολυτεχνείο μάς υπενθυμίζουν ότι οι αξίες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης δεν είναι αυτονόητες. Απαιτούν προσπάθεια, θυσία και πίστη. Η θυσία των νέων εκείνων δεν πρέπει να ξεχαστεί, αλλά να αποτελεί φάρο για όλους μας, και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Μετά το πέρας της δίωρης γιορτής οι μαθητές αποχωρούν από τα σχολεία.

Πολυτεχνείο 2025: Μέρα χωρίς μαθήματα και για τα Φροντιστήρια

Aξίζει να σημειωθεί ότι αντίθετα με τις λοιπές σχολικές γιορτές που γίνονται παραμονές των επετείων στα σχολεία με τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών να κάνουν κανονικά μάθημα δεν ισχύει το ίδιο και για την γιορτή του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι αργία αποκλειστικά για τον χώρο της εκπαίδευσης και όχι για το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επομένως φέτος που «πέφτει» Δευτέρα οι μαθητές εκτός από τα μαθήματα στα σχολεία δεν θα κάνουν μάθημα ούτε σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών γεγονός που σηματοδοτεί μια τριήμερη ανάπαυλα άνευ σχολικών και εξωσχολικών εκπαιδευτικών υποχρεώσεων.