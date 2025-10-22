Οι εκδηλώσεις για την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας και το κάλεσμα στα σχολεία για ευρεία συμμετοχή των μαθητών, οι διευκρινίσεις του Υπουργείου.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες η είδηση ότι αποφασίστηκε εκτάκτως να έχουμε «κλειστά σχολεία» μια μέρα τον Νοέμβριο και ειδικότερα στις 26 του μήνα όπως και αρχές Δεκέμβρη στις 4 του μήνα.

Η αλήθεια είναι ότι η φημολογία αυτή διακινήθηκε ευρέως δημιουργώντας αναστάτωση τόσο στους γονείς όσο και στους εκπαιδευτικούς καθώς η είδηση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς όπως διαβεβαιώνεται κατηγορηματικά από το αρμόδιο Υπουργείο δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση αντιθέτως έχει αναδημοσιευτεί παραποιημένα το κάλεσμα συμμετοχής που έχει απευθύνει το Υπουργείο σε σχολεία της Αττικής και της Πελοππονήσου στις εκδηλώσεις που έχουν δρομολογηθεί και σχετίζονται με την Αφή και Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Όπως προκύπτει ξεκάθαρα και από την σχετική εγκύκλιο που ήδη έχει αποσταλεί στα σχολεία, στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου καλούνται να συμμετάσχουν από Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο ενώ για την Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στις 4 Δεκέμβρη στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο) θα συμμετέχουν σχολεία από την Αττική. Σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται με μέρα με κλειστά σχολεία ή σχολική αργία καθώς είναι μια σχολική μέρα που αντί για μαθήματα τα συμμετέχοντα σχολεία θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, θα στηρίξουν τα δρώμενα και οι μαθητές αντί για μαθήματα θα κληθούν να δώσουν το παρών στις εκδηλώσεις καθώς θα τηρείται το απαραίτητο απουσιολόγιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘΑ επ ουδενί δεν θα έχουμε οριζόντιο λουκέτο στα σχολεία της χώρας εκείνες τις δύο ημερομηνίες. Οι μαθητές που συμμετέχουν στις τελετές απαλλάσσονται από τα μαθήματα, καθώς πρόκειται για εκπαιδευτική δραστηριότητα εντός του προγράμματος. Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες λειτουργούν κανονικά. Οι δράσεις οργανώνονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.) και εντάσσονται στην προώθηση της Ολυμπιακής Παιδείας και στην καλλιέργεια των αξιών του Ολυμπισμού.

Να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση τα ενδιαφερόμενα σχολεία σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Αττική που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δύο εκδηλώσεις πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο Υπουργείο ενώ για τους συμμετέχοντες μαθητές απαιτείται γονική συγκατάθεση και ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σε ισχύ. Και στα δύο δρώμενα είναι απαραίτητη η παρουσία συνοδών εκπαιδευτικών και τήρηση όλων των προδιαγραφών ασφαλείας και μετακίνησης που προβλέπει η νομοθεσία.

Η διαδικασία για να δηλώσουν συμμετοχή τα σχολεία στην Τελετή Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Σύμφωνα με τις οδηγίες οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις, παρακαλούνται να αποστείλουν έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. συμπληρωμένο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ τον αντίστοιχο πίνακα δήλωσης συμμετοχής για κάθε εκδήλωση.

Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου 2025 στο Στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας στις 11:30 π.μ. Η προσέλευση των σχολικών μονάδων στο Στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 10:30 π.μ. (μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ώρας δεν θα είναι δυνατή η προσέλευση). Συνολική Διάρκεια Επίσκεψης στην Αρχαία Ολυμπία: 180’ (60’ άφιξη στο πάρκινγκ & προσέλευση στον Αρχαιολογικό Χώρο, 90’ Τελετή Αφής και 30’ αναχώρηση από την Αρχαία Ολυμπία).

Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Αντίστοιχα η Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. Η προσέλευση των σχολικών μονάδων στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 9:45 π.μ. (μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ώρας δεν θα είναι δυνατή η προσέλευση). Συνολική Διάρκεια Επίσκεψης στο Παναθηναϊκό Στάδιο: 180’ (30’ άφιξη στο Στάδιο & προσέλευση στις κερκίδες, 45’ Πολιτιστικό Πρόγραμμα πριν την Τελετή, 90’ Τελετή Παράδοσης και 15’ αναχώρηση από το Στάδιο).

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών, είναι απαραίτητο οι συνοδοί εκπαιδευτικοί να φέρουν μαζί τους κατά τις ημέρες των εκδηλώσεων ονομαστική κατάσταση συμμετοχής των μαθητών/τριών και των συνοδών εκπαιδευτικών καθώς και να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

▪ Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται μετά από έγκριση τoυ/της Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας και με τη σύμφωνη γνώμη

του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών (για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση).

▪ Η μετακίνηση μαθητών/τριών να γίνεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπό στοιχεία Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 Υ.Α. με θέμα

«Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» (Β΄ 2888) και την υπό

στοιχεία 20883/ΓΔ4/12-2-2020 Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της

χώρας» (Β΄ 456) καθώς και να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.

▪ Στις αθλητικές δράσεις που υλοποιούνται εκτός σχολικών μονάδων πρέπει να παρευρίσκεται υποχρεωτικά γιατρός και να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.

▪ Οι μαθητές/τριες να έχουν προσκομίσει συμπληρωμένο και σε ισχύ το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

▪ Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων/εχόντων την επιμέλειά τους.

▪ Να παρίσταται υποχρεωτικά εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ή άλλοι συνοδοί εκπαιδευτικοί ορισμένοι από τον/την Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας.

• Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τον ν. 4624/2019 (Α΄137).

▪ Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των μαθητών/τριών χωρίς την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων/εχόντων την επιμέλειά

τους.