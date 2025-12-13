Πώς μπορούν να απουσιάσουν οι γονείς από την εργασίας τους για να λάβουν τους βαθμούς του παιδιού χωρίς να χάσουν το μεροκάματο.

Καθώς πλησιάζει η ημέρα επίδοσης των βαθμών του Α’ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία, πολλοί γονείς χρειάζονται βεβαίωση για γονική άδεια, προκειμένου να παρευρεθούν στη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς και να μην χάσουν το ημερομίσθιο. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθούν τα σχολεία, οι γονείς που επιθυμούν σχετική βεβαίωση θα πρέπει να αποστείλουν εγκαίρως αίτημα μέσω email στη σχολική μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο η γραμματεία του σχολείου μπορεί να προετοιμάσει το έγγραφο, ώστε να είναι διαθέσιμο την ημέρα της επίδοσης των βαθμών. Η βεβαίωση παραλαμβάνεται την ίδια ημέρα της ενημέρωσης ή της επίδοσης βαθμών και ισχύει για την κάλυψη της απουσίας από την εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη γονική άδεια.

Το πλαίσιο της άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους εργαζόμενους γονείς

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της νομοθεσίας δικαιούχοι της άδειας σχολικής παρακολούθησης των παιδιών και εν γένει της παρουσίας τους στο σχολείο είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής, ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος ο γονέας εργάζεται ή όχι και ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση. Χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών και δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που χορηγούνται στους εργαζόμενους οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα. Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν και ενημερώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους για πόσο χρόνο ο καθένας θα κάνει χρήση της άδειας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες συνολικά και για τους δύο γονείς.