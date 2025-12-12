Η Αγγελική Νικολούλη έρχεται απόψε, λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη αποκαλύπτει κρίσιμα στοιχεία που αλλάζουν την πορεία τριών σκοτεινών υποθέσεων.

Φοινικούντα: Το τελευταίο κομμάτι στο παζλ του διπλού φονικού…

Στο φως το ανατρεπτικό παρασκήνιο στο θρίλερ της Φοινικούντας που οδήγησε στη σύλληψη του ανιψιού του θύματος.

Η αθόρυβη έρευνα του «Τούνελ» όλο αυτό τον καιρό και τα ντοκουμέντα που ξεδιπλώνουν την αλήθεια.

Πρόσωπα - «κλειδιά» της υπόθεσης σπάνε τη σιωπή τους και μιλούν για όσα δεν τόλμησαν να πουν μέχρι σήμερα.

Το ημερολόγιο της δολοφονίας της γυναίκας στην Κρήτη, που ερευνούσε η εκπομπή, «μίλησε»…

Το ίδιο το θύμα αποκάλυψε τον δράστη που βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Υπόθεση Καρυώτη: Ιδού η Ρόδος, ιδού και οι ανατροπές…

