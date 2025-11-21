Η Αγγελική Νικολούλη έρχεται απόψε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη καταγράφει και αποκαλύπτει νέα στοιχεία για δύο μυστηριώδεις υποθέσεις εξαφάνισης.



Σοκαριστικές εξελίξεις στο θρίλερ της Ρευματιάς μετά την έρευνα της εκπομπής.

Πηγάδα βάθους 4 μέτρων έκρυβε επί τέσσερα χρόνια το μυστικό της μητέρας.

Η ανώνυμη πληροφορία στο «Τούνελ» και το τηλεφώνημα στις Αρχές...

Η αυτοψία με την κάμερα της εκπομπής στο απροσπέλαστο, ακόμη και για έμπειρους ορειβάτες, σημείο.

Μετέφεραν και έκρυψαν εκεί την άτυχη γυναίκα; Και αν ναι, ποιοι και γιατί;

Τι ανησυχούσε την ίδια πριν εξαφανιστεί;

Θεσσαλονίκη: Η τραγωδία πίσω από την εξαφάνιση…

Έχασε όλους τους αγαπημένους της. Μοναδική συντροφιά για τη νεαρή γυναίκα η σκυλίτσα της.

Την έχασε και ακολούθησε ο Γολγοθάς της.

Η ανάρτηση στα social media ήταν η αρχή του τέλους…

Μια υπόθεση που προκαλεί ρίγη συγκίνησης.

{https://www.youtube.com/watch?v=hHoaZDz2H2s&t=1s}