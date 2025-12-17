Πώς μπορούν οι γονείς να παρακολουθήσουν την σχολική χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών χωρίς να χάσουν το μεροκάματο.

Διανύουμε τις τελευταίες σχολικές μέρες για το 2025 με τα Δημοτικά να κινούνται σε ρυθμούς επίδοσης ελέγχων καθώς το πρώτο τρίμηνο ολοκληρώθηκε και οι γονείς καλούνται να δώσουν το παρών στα σχολεία των παιδιών ώστε να λάβουν ενημέρωση για τις βαθμολογικές επιδόσεις και την μέχρι τώρα μαθητική πορεία των παιδιών. Η επίδοση των βαθμών είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο εργαζόμενος μπορεί να απουσιάσει από την εργασία του χωρίς να χάσει το ημερομίσθιο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε εργαζόμενος γονέας δικαιούται έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες το χρόνο, είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, για θέματα που αφορούν: τη σχολική πρόοδο και φοίτηση του παιδιού, ζητήματα συμπεριφοράς, σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις, τον Αγιασμό, καθώς και τις συναντήσεις γονέων–εκπαιδευτικών. Η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν ενημέρωσης και έγκρισης του εργοδότη. Το δικαίωμα αφορά όλους τους εργαζόμενους γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, και συγκεκριμένα: φυσικούς, θετούς και ανάδοχους γονείς, τεκμαιρόμενες μητέρες μέσω παρένθετης μητρότητας, γονείς παιδιών έως 18 ετών που φοιτούν σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και γονείς παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας που φοιτούν σε δομές ειδικής εκπαίδευσης, ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ ή ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνεται και το νηπιαγωγείο. Η διαδικασία χορήγησης απαιτεί την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους γονείς σχετικά με το ποιος θα κάνει χρήση της άδειας ή πώς θα τη μοιραστούν, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει τη σχετική βεβαίωση. Η άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για ολόκληρη ημέρα είτε για μερικές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα της οικογένειας.

Γονική άδεια για τους βαθμούς Α τριμήνου: Όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς

Η βεβαίωση γονικής άδειας είναι απαραίτητη για να παρευρεθούν οι γονείς στην συνάντηση με τον εκπαιδευτικό τη μέρα επίδοσης των ελέγχων. Σύμφωνα με τη διαδικασία των σχολείων, οι γονείς που επιθυμούν τη βεβαίωση πρέπει να αποστείλουν έγκαιρα αίτημα μέσω email στη σχολική μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο, η γραμματεία μπορεί να προετοιμάσει το έγγραφο ώστε να είναι διαθέσιμο την ημέρα της επίδοσης των βαθμών ώστε να το υποβάλλουν στον εργοδότη τους για δικαιολογηθεί η γονική άδεια.

Τι ισχύει για τις χριστουγεννιάτικες σχολικές γιορτές

Πέραν της ημέρας των βαθμών, υπάρχει δυνατότητα οι γονείς να κάνουν χρήση της γονικής άδειας και για να παρακολουθήσουν τις χριστουγεννιάτικες σχολικές γιορτές. Η παρουσία των γονέων στις σχολικές στιγμές των παιδιών αποτελεί θεσμοθετημένο δικαίωμα, που ενισχύει τον δεσμό οικογένειας και σχολείου ιδιαίτερα σε γιορτινές στιγμές όπως τα Χριστούγεννα. Η σωστή αξιοποίηση των τελευταίων ημερών γονικής άδειας του 2025 εξασφαλίζει ότι οι γονείς θα μπορέσουν να συμμετάσχουν ενεργά στη σχολική ζωή των παιδιών τους χωρίς να χάσουν εισόδημα. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι θα πρέπει πάντα να έχουν κατά νου τις μέρες γονικής άδειας μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον συνολικά δεν ξεπερνούν τις 4 ημέρες.

