Αντίστροφη μέτρηση για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές στα σχολεία, καθώς όλες οι βαθμίδες ετοιμάζονται να κλείσουν για δύο εβδομάδες.

Είμαστε στην τελική ευθεία για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές με τα σχολεία όλων των βαθμίδων αυτές τις μέρες να κάνουν τα τελευταία τους μαθήματα πριν μπει οριζόντιο λουκέτο για 16 μέρες. Μετράμε πλέον αντίστροφα για την έλευση των φετινών Χριστουγέννων με τους μαθητές να φυλλομετρούν με ανυπομονησία το σχολικό ημερολόγιο μέχρι την μέρα ορόσημο που θα σταματήσουν τα μαθήματα και θα δοθεί η σκυτάλη σε ξεκούραση, ανεμελιά και όμορφες χριστουγεννιάτικες γιορτές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-denioaplkxp5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που έχει σταλεί από την αρχή της χρονιάς τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια, οι χριστουγεννιάτικες διακοπές των σχολείων αρχίζουν στα μέσα του Δεκεμβρίου και διαρκούν περίπου δύο εβδομάδες. Τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα σταματήσουν τα μαθήματα την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, τελευταία διδακτική ημέρα πριν από τις διακοπές, με πολλές σχολικές μονάδες να διοργανώνουν εκδηλώσεις και χριστουγεννιάτικες γιορτές για τους μαθητές. Από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, δηλαδή την παραμονή των Χριστουγέννων, τα σχολεία παραμένουν κλειστά για τις διακοπές των Χριστουγέννων και δεν πραγματοποιούνται μαθήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλη την εορταστική περίοδο. Όσον αφορά την επανέναρξη των μαθημάτων, ότι τα σχολεία ανοίγουν και πάλι σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των διακοπών. Σύμφωνα με τα πιο επίσημα στοιχεία οι μαθητές επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deyka5194vvt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σχολεία και Χριστούγεννα 2025: Τι ισχύει για τις απουσίες στις 23/12

Φέτος, η τελευταία ημέρα λειτουργίας των σχολείων πριν από τις γιορτές είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, γεγονός που προκάλεσε μικρή γκρίνια σε ορισμένους μαθητές, καθώς η «προπαραμονή» των Χριστουγέννων θεωρείται ιδανική μέρα για εορταστικά δρώμενα και όχι για μαθήματα. Την ημέρα αυτή τα σχολεία καλούνται να πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα μαθήματα, ενώ έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν και χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ή γιορτές εντός σχολικού ωραρίου, ανάλογα με την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και των διευθυντών. Είναι πιθανό ότι το ολοήμερο πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει εάν τα μαθήματα ολοκληρωθούν νωρίτερα, δίνοντας έτσι στους μαθητές λίγες επιπλέον ώρες χαλάρωσης πριν από το επίσημο κλείσιμο των σχολείων. Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου στις 23 Δεκέμβρη θα τηρηθεί απουσιολόγιο όπως συμβαίνει κάθε σχολική μέρα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια καθώς οι αδικαιολόγητες απουσίες μπορεί να τους στερήσουν τη φοίτηση και άρα να οδηγήσουν σε επανάληψη της τάξης. Οι απουσίες της Τρίτης 23 Δεκέμβρη καταγράφονται κανονικά και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ευελίξια ως προς την καταγραφή τους καθώς πρόκειται για σχολική μέρα με τους μαθητές να καλούνται να δώσουν υποχρεωτικό παρών στις τάξεις.

