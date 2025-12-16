Πότε σταματούν τα μαθήματα και κλείνουν τα σχολεία για 16 μέρες λόγω Χριστουγέννων, τι να προσέξουν οι μαθητές.

Φτάσαμε αισίως στα μέσα Δεκέμβρη και τα σχολεία αρχίζουν να κινούνται σε τροχιά τελευταίων μαθημάτων πριν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Παράλληλα οι μαθητές περιμένουν με ανυπομονησία τις δύο εβδομάδες διακοπών που προσφέρουν ξεκούραση και χαλάρωση μετά από τρεις γεμάτους μήνες σχολικών μαθημάτων. Φέτος, η τελευταία ημέρα λειτουργίας των σχολείων πριν από τις γιορτές είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, γεγονός που προκάλεσε μικρή γκρίνια σε ορισμένους μαθητές, καθώς η «προπαραμονή» των Χριστουγέννων θεωρείται ιδανική μέρα για εορταστικά δρώμενα και όχι για μαθήματα.

Την ημέρα αυτή τα σχολεία καλούνται να πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα μαθήματα, ενώ έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν και χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ή γιορτές εντός σχολικού ωραρίου, ανάλογα με την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και των διευθυντών. Είναι πιθανό ότι το ολοήμερο πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει εάν τα μαθήματα ολοκληρωθούν νωρίτερα, δίνοντας έτσι στους μαθητές λίγες επιπλέον ώρες χαλάρωσης πριν από το επίσημο κλείσιμο των σχολείων. Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου στις 23 Δεκέμβρη θα τηρηθεί απουσιολόγιο όπως συμβαίνει κάθε σχολική μέρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-denioaplkxp5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Προσοχή στις αδικαιολόγητες απουσίες της 23ης Δεκεμβρίου

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια καθώς οι αδικαιολόγητες απουσίες μπορεί να τους στερήσουν τη φοίτηση και άρα να οδηγήσουν σε επανάληψη της τάξης. Οι απουσίες της Τρίτης 23 Δεκέμβρη καταγράφονται κανονικά και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ευελίξια ως προς την καταγραφή τους καθώς πρόκειται για σχολική μέρα με τους μαθητές να καλούνται να δώσουν υποχρεωτικό παρών στις τάξεις.

Η επιστροφή στα θρανία προγραμματίζεται μετά τις γιορτές, συγκεκριμένα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, μετά την εορτή των Θεοφανίων και τη γιορτή του Ιωάννη του Προδρόμου. Μέχρι τότε, μαθητές και οικογένειες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στιγμές ηρεμίας, παιχνίδι και οικογενειακές συναντήσεις, απαλλαγμένοι από το καθημερινό άγχος των μαθημάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η προετοιμασία για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, λοιπόν, έχει ξεκινήσει: μαθητές και γονείς οργανώνουν τις τελευταίες ώρες μαθημάτων, τα σχολεία διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους και όλοι μετρούν αντίστροφα για την πολυπόθητη διακοπή, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων και προετοιμάζοντας το έδαφος για μια καλή και ξεκούραστη νέα χρονιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deyka5194vvt?integrationId=40599y14juihe6ly}