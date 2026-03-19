Το τραγούδι αποτελεί έναν φόρο τιμής στη Μακεδονία.

Σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά την απώλεια του Βασίλη Καρρά, η οικογένειά του σε συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία του αποφασίζουν να μοιραστούν με το κοινό ένα ανέκδοτο τραγούδι που μέχρι σήμερα παρέμενε στο προσωπικό του αρχείο.

Το νέο κομμάτι, με τίτλο «Η δική μου πατρίδα», έρχεται να συγκινήσει τους θαυμαστές του, οι οποίοι τον στήριξαν με αγάπη σε όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του. Με έντονο συναισθηματικό φορτίο, το τραγούδι αποτελεί έναν φόρο τιμής στη Μακεδονία, αποτυπώνοντας το γνώριμο, αυθεντικό λαϊκό ύφος που χαρακτήρισε τον σπουδαίο ερμηνευτή.

Ο Βασίλης Καρράς υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με δεκάδες επιτυχίες και πολυετή παρουσία στη μουσική σκηνή. Ο θάνατός του, στις 24 Δεκεμβρίου 2023, σε ηλικία 70 ετών, άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όμως το έργο και η κληρονομιά του συνεχίζουν να ζουν μέσα από τα τραγούδια του και τη βαθιά αγάπη του κοινού.

{https://www.youtube.com/watch?v=upPv8X9aOzQ}