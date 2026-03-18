Οι περισσότερες ζημιές, ύψους 4.400 ευρώ, προκλήθηκαν το καλοκαίρι του 2025 στο 7ο νηπιαγωγείο Θέρμης το οποίο στεγάζεται στο Τριάδι.

Στο ποσό των περίπου 7.000 ευρώ ανήλθε το κόστος αποκατάστασης ζημιών που προκάλεσαν συνολικά εννέα ανήλικοι σε δύο νηπιαγωγεία στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με τους γονείς τους να καλούνται τελικά να καλύψουν το ποσό.

Οι φθορές σημειώθηκαν το 2025, με τις μεγαλύτερες – ύψους 4.400 ευρώ – να καταγράφονται στο 7ο νηπιαγωγείο Θέρμης, στην περιοχή Τριάδι, από τέσσερις μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, ζημιές 2.500 ευρώ προκλήθηκαν στο νηπιαγωγείο Σουρωτής από πέντε ακόμη μαθητές. Και στις δύο περιπτώσεις, οι δράστες ταυτοποιήθηκαν μέσω καμερών ασφαλείας σύμφωνα με το parallaximag.gr.

Μετά από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, σχηματίστηκαν δικογραφίες που διαβιβάζονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ο Δήμος Θέρμης προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών, ενώ στη συνέχεια κάλεσε τους γονείς των εμπλεκόμενων μαθητών να καλύψουν το κόστος, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ακολουθούσαν νομικές ενέργειες. Οι γονείς συμφώνησαν και κατέβαλαν το σύνολο του ποσού.

Σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος παιδείας Στέλιος Αποστόλου, αφού ευχαρίστησε τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, επισημαίνει ότι «μας στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι μαθητές προβαίνουν σε καταστροφές εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των σχολείων μας. Είναι σα να καταστρέφουν το σπίτι τους γιατί το σχολείο είναι για τους μαθητές το δεύτερο σπίτι τους. Εμείς ως Δήμος, φροντίσαμε και ήρθαμε σε επαφή με τους γονείς αυτών των παιδιών, κατ’ αρχάς για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους, για να δούμε τι είναι εκείνο που ωθεί τα παιδιά σε αυτές τις πράξεις. Συγχρόνως, όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να απαιτήσουμε την κάλυψη των ζημιών από τις οικογένειες των παιδιών, όπως και έγινε».

Ο αντιδήμαρχος σημειώνει, παράλληλα, ότι «ο Δήμος Θέρμης έχει καθιερώσει στα σχολεία λειτουργίες διαμεσολάβησης, με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριών και των γονέων, προκειμένου οι όποιες διαφορές και οι δυσκολίες στις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας να επιλύονται εγκαίρως και με τον καλύτερο τρόπο. Χάρη σε αυτές τις λειτουργίες τα περιστατικά βίαιων συμπεριφορών έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στα σχολεία μας. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε ώστε το σχολικό και παιδαγωγικό περιβάλλον να γίνει ακόμη καλύτερο».