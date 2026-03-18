«Φωτιά» στα καύσιμα και στην τσέπη του καταναλωτή, με τη βενζίνη να προσεγγίζει τα 2 ευρώ και τα βενζινάδικα να ετοιμάζονται για απεργία. Ήδη ανακοινώθηκε η πρώτη απεργία σε βενζινάδικα.

Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο πηγαίνει η μέση τιμή στην απλή αμόλυβδη βενζίνη, την ώρα που οι πρατηριούχοι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε απεργία στα βενζινάδικα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους για το πλαφόν στα καύσιμα, που αγγίζει τους ίδιους αφήνοντας άλλους ανεπηρέαστους. Μάλιστα σε έκτακτη συνέλευση οι πρατηριούχοι της Αττικής αποφασίζουν για απεργία στα βενζινάδικα. Η Μ. Ζάγκα Πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής τόνισε: «Θα προβούμε σε δυνατές κινητοποιήσεις».

Η άνοδος στα καύσιμα (βενζίνη και πετρέλαιο diesel) δεν επηρεάζει μόνο την τσέπη των οδηγών, αλλά προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις, καθώς το ενεργειακό κόστος ανεβάζει προς τα πάνω τις τιμές σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη.

Την ίδια στιγμή, οι πρατηριούχοι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, βάζοντας «λουκέτο» στα βενζινάδικα. Ήδη, όπως έγινε γνωστό, κλείνουν επ’ αόριστον τα βενζινάδικα της Λέσβου από τις 19 Μαρτίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου.

Όπως επισημαίνουν το πλαφόν στα 12 λεπτά/λίτρο περιλαμβάνει και τον ΦΠΑ, γεγονός που κατεβάζει προς τα κάτω το περιθώριο ανατιμήσεων στα 9 λεπτά/λίτρο, συμπιέζοντας ακόμα περισσότερο το περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν να καλύψουν μια σειρά από σημαντικά λειτουργικά έξοδα κάθε μήνα.

Σημειώνεται ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) έχει ταχθεί κατά του πλαφόν, εκτιμώντας ότι αποτελεί μια κίνηση που βάζει την κοινωνία απέναντι στους πρατηριούχους.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα βενζινάδικα συγκρατούν τις λιανικές τιμές περισσότερο απ’ ό,τι αυξάνονται οι τιμές προμήθειας από τα διυλιστήρια, απορρίπτοντας παράλληλα τις καταγγελίες για αισχροκέρδεια στην αντλία. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι πάνω από το μισό της τιμής στο λίτρο, είναι φόρος (ΦΠΑ και ΕΦΚ), τον οποίο εισπράττει το κράτος (σ.σ. 1,10 ευρώ/λίτρο).

Απεργιακή κινητοποίηση από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 προγραμματίζουν οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων του νομού Ρεθύμνου, όπως αποφασίστηκε στη χθεσινοβραδινή Γενική τους Συνέλευση. Οι επαγγελματίες θα επανεξετάσουν τη στάση τους σε νέα συνεδρίαση στις 26 Μαρτίου.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο έναρξης της κινητοποίησης νωρίτερα, σε περίπτωση που η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών, η οποία συνεδριάζει την Πέμπτη 18 Μαρτίου, λάβει σχετική απόφαση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο σύλλογος του Ρεθύμνου αναμένεται να ευθυγραμμιστεί με την πανελλαδική κατεύθυνση.

Οι πρατηριούχοι απορρόφησαν μέρος των αυξήσεων μειώνοντας το περιθώριο κέρδους τους. Παρ’ όλα αυτά κατηγορούνται ότι αισχροκερδούν και εκμεταλλεύονται την κρίση.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τους πρατηριούχους:

Το κράτος αύξησε τα έσοδά του από τον ΦΠΑ λόγω των υψηλότερων τιμών κατά 4,6 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη και 8,8 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Η αγοραστική δύναμη των κεφαλαίων των πρατηριούχων μειώθηκε περίπου κατά 26%, καθώς απαιτούνται πλέον περισσότερα κεφάλαια για την αγορά των ίδιων ποσοτήτων καυσίμων.

Οι τράπεζες αύξησαν τα έσοδά τους από τις προμήθειες των τραπεζικών καρτών κατά περίπου 26%, εξαιτίας της αύξησης των τιμών.

Οι πιστώσεις που παρέχουν τα πρατήρια προς τους πελάτες τους αυξήθηκαν επίσης αντίστοιχα, επιβαρύνοντας το χρηματοοικονομικό κόστος των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, οι πρατηριούχοι καλούνται να επωμιστούν σημαντικά νέα κόστη συμμόρφωσης, όπως νέα συστήματα εισροών–εκροών, διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, ογκομετρήσεις δεξαμενών και άλλες κανονιστικές υποχρεώσεις.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων με βάση την τιμή μονάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές γεωγραφικές συνθήκες λειτουργίας, τα επίπεδα κατανάλωσης, οι πιστώσεις και η έντονη μεταβλητότητα της αγοράς καυσίμων. Την ίδια στιγμή, σε άλλους κλάδους λιανικής, όπως τα σούπερ μάρκετ, το πλαφόν εφαρμόζεται με ποσοστό κέρδους και όχι με τιμή μονάδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5rl7q10dnd?integrationId=40599y14juihe6ly}