Όλο και πιο κοντά σε απεργία φαίνεται πως είναι οι βενζινοπώλες της Αττικής όπως τόνισε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων - Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, κος Νίκος Παπαγεωργίου.

Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων – Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικων περιέγραψε την κατάσταση στον κλάδο του μετά την απόφαση της κυβέρνησης για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Όπως ανέφερε, η τιμή της αμόλυβδης στην Αττική βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά έχει ήδη ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο, επιβαρύνοντας σημαντικά καταναλωτές και επαγγελματίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα του πλαφόν, επισημαίνοντας ότι στα σημερινά επίπεδα δεν επιτρέπει σε πολλά πρατήρια να καλύψουν ούτε τα λειτουργικά τους έξοδα. Όπως προειδοποίησε, αρκετές επιχειρήσεις οδηγούνται αναπόφευκτα σε «λουκέτο», με τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων σε όλη τη χώρα να έχουν ήδη λάβει αποφάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις. «Πρόκειται για ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι δεν αντέχουμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι το κύμα αντιδράσεων ξεκινά κυρίως από νησιωτικές και ακριτικές περιοχές.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεσα κάποια συνεννόηση με το αρμόδιο υπουργείο και σαφής ορίζοντας για την εξέλιξη του μέτρου, οι κινητοποιήσεις θεωρούνται δεδομένες.

Ο ίδιος πρότεινε την αναπροσαρμογή του πλαφόν με βάση ένα μοντέλο αντίστοιχο εκείνου που ίσχυσε κατά τη διάρκεια του πόλεμος στην Ουκρανία, δηλαδή με ημερομηνία αναφοράς. Όπως εξήγησε, τα πρατήρια θα πρέπει να διατηρούν το ίδιο περιθώριο κέρδους που είχαν πριν από την έναρξη της κρίσης, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.