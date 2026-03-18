Η βασική κατεύθυνση είναι ότι η τελική τιμή των καυσίμων θα διαμορφώνεται περίπου στην τιμή αγοράς από τα διυλιστήρια.

Αυξητικές τάσεις καταγράφονται στις τιμές των καυσίμων και των ενεργειακών προϊόντων στην εγχώρια αγορά παρά το πλαφόν, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία τιμολόγησης των διυλιστηρίων.

Στην κατηγορία των βενζινών, η αμόλυβδη 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 1.483,036 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων καταγράφεται υψηλότερα, στα 1.554,552 ευρώ. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές για την LRP BIO. Οι τιμές αυτές προέρχονται από τα Ελληνικά Πετρέλαια, με τη Motor Oil να μην έχει ανακοινώσει αντίστοιχα στοιχεία.

Στα πετρελαιοειδή, το diesel κίνησης (auto bio) διαμορφώνεται στα 1.452,354 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφεται σημαντικά χαμηλότερα, στα 1.195,933 ευρώ, αντανακλώντας τη διαφοροποίηση της φορολογίας αλλά και της εποχικής ζήτησης.

Ανοδικές εμφανίζονται οι τιμές στα υγραέρια. Το LPG κίνησης ανέρχεται στα 1.712,500 ευρώ ανά μετρικό τόνο, ενώ το LPG θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1.363,493 ευρώ. Για βιομηχανική χρήση, το LPG καταγράφεται στα 1.423,793 ευρώ, το προπάνιο στα 1.241,098 ευρώ και το βουτάνιο στα 1.469,445 ευρώ.

Στην κατηγορία του μαζούτ, το Fuel Oil No 180 με περιεκτικότητα θείου 1% τιμολογείται στα 661,609 ευρώ ανά μετρικό τόνο, ενώ το Fuel Oil No 380 1%S διαμορφώνεται στα 427,678 ευρώ, παραμένοντας αισθητά χαμηλότερο.

Η κηροζίνη καταγράφει τιμή 1.426,070 ευρώ ανά μετρικό τόνο, με την ειδική κηροζίνη να βρίσκεται ελαφρώς υψηλότερα στα 1.431,310 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται φόροι και τέλη.

Τέλος, στον τομέα της ασφάλτου, η ποιότητα ΒΕΑ 50/70 & 70/100 διαμορφώνεται στα 576,910 ευρώ ανά μετρικό τόνο, η ΒΕΑ 35/40 στα 593,500 ευρώ και η ΒΕΘ 50/70 στα 580,400 ευρώ, ενώ δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή για τη ΒΕΑ 30/45.

Με τη λογική του πλαφόν που έχει επιβάλει η κυβέρνηση η βασική κατεύθυνση είναι ότι η τελική τιμή των καυσίμων θα διαμορφώνεται περίπου στην τιμή αγοράς από τα διυλιστήρια, συν έως 5 λεπτά το λίτρο από την εταιρεία εμπορίας και συν έως 12 λεπτά το λίτρο από το πρατήριο.

Στην πράξη, για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, η τιμή διυλιστηρίου που έδωσες είναι 1,483 ευρώ ανά λίτρο, χωρίς ΦΠΑ. Αν πάνω σε αυτό προστεθεί το περιθώριο της εμπορίας και του πρατηρίου, δηλαδή συνολικά έως 17 λεπτά, τότε η ενδιάμεση τιμή φτάνει περίπου στα 1,653 ευρώ το λίτρο προ ΦΠΑ. Με την προσθήκη ΦΠΑ 24%, η τελική θεωρητική τιμή φτάνει περίπου στα 2,05 ευρώ το λίτρο. Για την 100άρα, με τιμή διυλιστηρίου 1,555 ευρώ το λίτρο, η ίδια λογική δίνει τελική τιμή κοντά στα 2,14 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων σε πανελλαδικό επίπεδο για την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα. Η αμόλυβδη 95 οκτανίων, με βάση δείγμα 4.564 πρατηρίων, ανήλθε στα 1,940 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων, σε 3.029 πρατήρια, διαμορφώθηκε στα 2,131 ευρώ ανά λίτρο. Το diesel κίνησης καταγράφηκε στα 1,916 ευρώ ανά λίτρο σε σύνολο 4.904 πρατηρίων.

Στο υγραέριο κίνησης (autogas), η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 1,234 ευρώ ανά λίτρο, με βάση 1.206 πρατήρια, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον καταγράφηκε στα 1,490 ευρώ ανά λίτρο σε 1.692 σημεία διάθεσης.