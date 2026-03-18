Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 6,56 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 13 Μαρτίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του API.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 2 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη, περιορίζοντας μέρος των ισχυρών κερδών της Τρίτης - μετά τη συμφωνία μεταξύ της ιρακινής κυβέρνησης και των κουρδικών αρχών για την επανέναρξη των εξαγωγών μέσω του τουρκικού λιμανιού του Τσεϊχάν, που προσέφερε μια μικρή ανακούφιση στις ανησυχίες για την προσφορά από τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν, η οποία έχει αφήσει τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή σε μεγάλο βαθμό «παγωμένες», τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent έχουν διαμορφωθεί πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι για τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις.

Τα συμβόλαια Brent, μετά από άνοδο άνω του 3% την Τρίτη, υποχώρησαν κατά 2,26 δολάρια ή 2,19%, στα 101,16 δολάρια το βαρέλι έως τις 04:29 GMT την Τετάρτη. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωσε πτώση 2,99 δολαρίων ή 3,11%, στα 93,22 δολάρια.

Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ, Χαγιάν Αμπντέλ-Γκάνι, δήλωσε ότι οι ροές πετρελαίου από το Τσεϊχάν αναμενόταν να ξεκινήσουν στις 07:00 GMT την Τετάρτη. Δύο αξιωματούχοι του πετρελαϊκού τομέα ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράκ επιδιώκει να διοχετεύει τουλάχιστον 100.000 βαρέλια αργού ημερησίως μέσω του λιμανιού.

«Η είδηση προσέφερε κάποια ανακούφιση στην αγορά. Κάθε επιπλέον ποσότητα που επιστρέφει στην αγορά είναι πολύτιμη υπό τις παρούσες συνθήκες, οπότε οι τιμές υποχώρησαν για να το αντικατοπτρίσουν», δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια της LSEG, Αν Φαμ.

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ωστόσο, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον τιμών γύρω στα 100 δολάρια ανά βαρέλι και η κρίση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης».

Σημειώνεται πως η παραγωγή πετρελαίου από τα κύρια νότια πεδία του Ιράκ, όπου παράγεται και εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του αργού του, έχει μειωθεί κατά 70% στα μόλις 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με πηγές στις 8 Μαρτίου, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας απέρριψε προτάσεις αποκλιμάκωσης που διαβιβάστηκαν μέσω διαμεσολαβητριών χωρών.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έπληξε στόχους κατά μήκος των ιρανικών ακτών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι ιρανικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι αποτελούσαν απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Πηγή: Reuters