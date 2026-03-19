Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη «ρύθμιση Πιερρακάκη» για την πρώτη κατοικία.

Η νέα ρύθμιση που εξήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για την προστασία της πρώτης κατοικίας σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους στη χώρα. Μέσα από τη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους οφειλέτες να επικεντρώσουν τη ρύθμιση αποκλειστικά στη διάσωση της κύριας κατοικίας τους, αποσυνδέοντάς την από την υπόλοιπη περιουσία. Η παρέμβαση αυτή στοχεύει να προσφέρει πιο ρεαλιστικές λύσεις, με αναπροσαρμοσμένες δόσεις και μεγαλύτερες διαγραφές χρεών, επιταχύνοντας την επανεκκίνηση για νοικοκυριά που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Το Dnews.gr παραθέτει έναν οδηγό για το ποια είναι η φιλοσοφία της «ρύθμισης Πιερρακάκη»:

1. Τι αλλάζει με τη νέα ρύθμιση για την πρώτη κατοικία;

Η νέα ρύθμιση εισάγει μια ουσιαστική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να διαχωρίζει την κύρια κατοικία του από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι η πρόταση ρύθμισης δεν θα βασίζεται πλέον στο σύνολο της περιουσίας, αλλά μόνο στην αξία της κατοικίας που επιδιώκει να διασώσει, οδηγώντας σε πιο ευνοϊκούς όρους.

2. Ποιος είναι ο βασικός στόχος της ρύθμισης;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και η ενίσχυση της βιωσιμότητας των ρυθμίσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Παράλληλα, επιδιώκεται να δοθεί μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε οφειλέτες που θέλουν να επανέλθουν σε κανονικές οικονομικές συνθήκες, χωρίς να χάσουν την κατοικία τους.

3. Πώς επηρεάζεται το «κούρεμα» των οφειλών;

Το ύψος της διαγραφής οφειλών μπορεί να είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, καθώς ο υπολογισμός γίνεται πλέον με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και όχι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Εφόσον η αξία του ακινήτου είναι χαμηλότερη από τα συνολικά χρέη, δημιουργούνται προϋποθέσεις για μεγαλύτερα «κουρέματα».

4. Πώς καθορίζεται η μηνιαία δόση;

Η μηνιαία δόση που προκύπτει από τη ρύθμιση υπολογίζεται με βάση δύο βασικά στοιχεία: την αξία της κύριας κατοικίας και τα πραγματικά εισοδήματα του οφειλέτη. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να διαμορφωθεί ένα πλάνο αποπληρωμής που να είναι ρεαλιστικό και βιώσιμο, μειώνοντας τον κίνδυνο αδυναμίας εξυπηρέτησης.

5. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία;

Η ένταξη στη ρύθμιση συνεπάγεται ότι τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, πέραν της κύριας κατοικίας, θα πρέπει να εκποιηθούν. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και ενσωματώνεται ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης, συμβάλλοντας στη μείωση του συνολικού χρέους.

6. Είναι υποχρεωτική η ένταξη στη ρύθμιση;

Η συμμετοχή στη ρύθμιση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αποτελεί επιλογή του οφειλέτη. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αξιολογήσει την πρόταση που θα προκύψει μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και να αποφασίσει αν τον εξυπηρετεί ή όχι, έχοντας τη δυνατότητα είτε να την αποδεχθεί είτε να την απορρίψει.

7. Πώς υπολογίζεται η αξία της κύριας κατοικίας;

Η αξία της κύριας κατοικίας προσδιορίζεται με βάση τα ήδη ισχύοντα στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εμπορικής αξίας που δηλώνεται από τον πιστωτή στο σύστημα και της αντικειμενικής αξίας που προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ.

8. Ποιος διαμορφώνει την πρόταση ρύθμισης;

Η πρόταση ρύθμισης δεν προκύπτει από διαπραγμάτευση, αλλά παράγεται αυτοματοποιημένα μέσω ειδικού αλγορίθμου του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ο αλγόριθμος επεξεργάζεται τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη και δημιουργεί μια πρόταση που θεωρείται ισορροπημένη και εφαρμόσιμη για όλες τις πλευρές.

9. Τι συμβαίνει αν ο οφειλέτης αποδεχθεί την πρόταση;

Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης, προχωρά η υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής. Παράλληλα, διασφαλίζεται η προστασία της κύριας κατοικίας, εφόσον τηρούνται οι όροι της συμφωνίας, ενώ ενεργοποιείται και η διαδικασία εκποίησης των λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

10. Ποια είναι τα βασικά οφέλη για τον οφειλέτη;

Τα βασικά οφέλη περιλαμβάνουν τη διάσωση της κύριας κατοικίας, τη σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων και, σε πολλές περιπτώσεις, τη διαγραφή μέρους των οφειλών. Επιπλέον, η ρύθμιση δημιουργεί ένα πιο ρεαλιστικό και σταθερό πλαίσιο αποπληρωμής, ενισχύοντας τη δυνατότητα οικονομικής επανεκκίνησης του οφειλέτη.

11. Ποιος δεν μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση;

Από τη ρύθμιση αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του εξωδικαστικού, έχουν καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα, αποκρύπτουν στοιχεία ή δεν συνεργάζονται. Επίσης, δεν εντάσσονται όσοι δεν αποδέχονται τη ρευστοποίηση λοιπής περιουσίας ή δεν διαθέτουν επαρκές εισόδημα για βιώσιμη αποπληρωμή της κύριας κατοικίας τους.