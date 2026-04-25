Με στόχο την αποσυμφόρηση των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων από τα συσσωρευμένα βάρη της τελευταίας περιόδου, ανοίγει από τον Ιούνιο η νέα ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο σε έως και 72 δόσεις, δίνοντας ανάσα σε περίπου 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις.

Η ρύθμιση καλύπτει χρέη που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, ενώ για μεταγενέστερες οφειλές παραμένει υποχρεωτική η ένταξη στην πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων.

Το νέο πλαίσιο αφορά τόσο οφειλές προς την εφορία όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με τη συνολική «δεξαμενή» χρεών που μπορούν να ρυθμιστούν να αγγίζει τα 95 δισ. ευρώ. Κομβικό σημείο είναι ότι στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν μόνο αρρύθμιστα χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023, μαζί με τις προσαυξήσεις και τους τόκους που συσσωρεύτηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι την υποβολή της αίτησης.

Αντίθετα, όσοι έχουν ήδη εντάξει τις ίδιες οφειλές σε πάγιες ρυθμίσεις 24 ή 48 δόσεων δεν έχουν δικαίωμα μεταφοράς τους στο νέο σχήμα και οφείλουν να συνεχίσουν κανονικά την αποπληρωμή τους. Η διάταξη αυτή λειτουργεί ως «φίλτρο», περιορίζοντας τη νέα ρύθμιση σε όσους δεν έχουν μέχρι σήμερα προχωρήσει σε τακτοποίηση των χρεών τους.

Ένα από τα βασικά κίνητρα για την ένταξη είναι η δυνατότητα απόκτησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, έστω και περιορισμένης διάρκειας έως ενός μήνα, η οποία θα ανανεώνεται όσο τηρείται η ρύθμιση. Πρόκειται για κρίσιμο εργαλείο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επιδιώκουν συναλλαγές με το Δημόσιο ή συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, η ρύθμιση συνοδεύεται από αυστηρούς όρους. Η απώλειά της επέρχεται σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δόσεων πέραν της μίας φοράς ή αν η τελευταία δόση καθυστερήσει πάνω από έναν μήνα. Επιπλέον, οι οφειλέτες υποχρεούνται να υποβάλλουν κανονικά όλες τις φορολογικές δηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, διαφορετικά κινδυνεύουν να τη χάσουν. Ακόμη και σε απλή καθυστέρηση μίας δόσης, προβλέπεται επιβάρυνση 15% στο ποσό.

Τα παραδείγματα αποτυπώνουν τη λειτουργία της ρύθμισης στην πράξη. Φορολογούμενος με οφειλή 18.000 ευρώ από το 2023 μπορεί να τη ρυθμίσει σε 72 δόσεις, καταβάλλοντας περίπου 250 ευρώ μηνιαίως, πλέον τόκων. Σε περιπτώσεις μικτών οφειλών, όπως χρέος 30.000 ευρώ εκ των οποίων μόνο τα 20.000 ευρώ αφορούν την περίοδο έως το 2023, μόνο αυτό το τμήμα μπορεί να υπαχθεί στις 72 δόσεις, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να ρυθμιστεί ξεχωριστά.

Αντίθετα, όσοι έχουν δημιουργήσει οφειλές αποκλειστικά μετά το 2024 δεν έχουν πρόσβαση στη νέα ρύθμιση και περιορίζονται στις πάγιες επιλογές. Παράλληλα, ακόμη και σε μικρές οφειλές, όπως 1.800 ευρώ, ο αριθμός των δόσεων μπορεί να είναι μικρότερος από 72 λόγω του κατώτατου ορίου μηνιαίας καταβολής.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για όσους είχαν χάσει προηγούμενες ρυθμίσεις, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα επανένταξης στο νέο σχήμα, ξεκινώντας εκ νέου την αποπληρωμή. Την ίδια στιγμή, για οφειλέτες με μεγαλύτερα προβλήματα βιωσιμότητας παραμένει ανοιχτός και ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος προσφέρει έως και 240 δόσεις, χαμηλότερο επιτόκιο και, υπό προϋποθέσεις, ακόμη και διαγραφή μέρους της οφειλής.