Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού πυρήνα δημοσίων υπαλλήλων που θα μπορούν να αναπτύσσουν και να υποστηρίζουν τα ψηφιακά συστήματα, περιορίζοντας την εξάρτηση από εξωτερικούς συνεργάτες.

Τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση, σκιαγραφώντας τα επόμενα βήματα, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση έξι ετών από τη λειτουργία του gov.gr.

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία από τον αρχικό σχεδιασμό πριν από το 2019 έως τη σημερινή εικόνα ενός κράτους «που σέβεται τον χρόνο του πολίτη», ενώ έδωσε έμφαση στη συμβολή της τεχνολογίας στη διαφάνεια, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Από το «κενό γράμμα» στην ψηφιακή μεταρρύθμιση

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι, πριν από την ίδρυση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ήταν «ένας τίτλος ενός υπουργείου χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες», γεγονός που καθιστούσε αδύνατη μια ολοκληρωμένη στρατηγική.

Όπως σημείωσε, στόχος της κυβέρνησης ήταν να αξιοποιήσει την τεχνολογία ως «καταλύτη αλλαγής του κράτους», απαντώντας στο βασικό ερώτημα των πολιτών για το αν το κράτος μπορεί να αλλάξει – κάτι που, όπως είπε, «αποδείχθηκε στην πράξη».

Ένα κράτος πιο γρήγορο, φιλικό και διαφανές

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, επισημαίνοντας ότι το νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης βασίζεται στην εξυπηρέτηση του πολίτη και όχι στις ανάγκες του κράτους.

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Τόνισε ότι η ψηφιοποίηση μειώνει τη γραφειοκρατία, εξοικονομεί πόρους και περιορίζει φαινόμενα διαφθοράς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία μπορεί να κρύβεται και μια μικρή εστία διαφθοράς».

Έφερε ως παραδείγματα την ταχύτερη απονομή συντάξεων και την ηλεκτρονική διαχείριση παραβάσεων, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία περιορίζει την ανάγκη για παρεμβάσεις και ενισχύει τη λογοδοσία.

Ισότιμη πρόσβαση και κοινωνική διάσταση της τεχνολογίας

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τεχνολογία έχει «ιδεολογικό πρόσημο», καθώς διασφαλίζει ίση μεταχείριση για όλους τους πολίτες.

Όπως ανέφερε, διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες για κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και άτομα με αναπηρία, ενισχύοντας την ισότητα και τον σεβασμό απέναντι στον πολίτη.

Η Ελλάδα ως παράδειγμα στην Ευρώπη

Αναφερόμενος στη διεθνή διάσταση, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντική πρόοδο, καλύπτοντας το ψηφιακό χάσμα με την Ευρώπη και σε ορισμένες περιπτώσεις πρωτοπορώντας.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, ενώ έκανε λόγο για διεθνή αναγνώριση των ελληνικών πρακτικών, ακόμη και από χώρες όπως η Γερμανία.

Επόμενη φάση: Τεχνητή νοημοσύνη και προσωποποιημένες υπηρεσίες

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα επόμενα βήματα, με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης να αποτελεί κεντρικό πυλώνα.

Όπως ανέφερε, η τεχνολογία αυτή θα επιτρέψει την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών, ακόμη και μέσω φωνητικής επικοινωνίας, προσομοιώνοντας τη φυσική εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα του Δημοσίου, μειώνοντας τον φόρτο επαναλαμβανόμενων εργασιών και συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων, ιδίως σε τομείς όπως οι δημόσιες συμβάσεις.

Στόχος ένα αυτοδύναμο ψηφιακό κράτος

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού, ευχαριστώντας τους εργαζόμενους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των φορέων που υλοποίησαν το έργο.

Έθεσε ως στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού πυρήνα δημοσίων υπαλλήλων που θα μπορούν να αναπτύσσουν και να υποστηρίζουν τα ψηφιακά συστήματα, περιορίζοντας την εξάρτηση από εξωτερικούς συνεργάτες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αυτά γίνονται στην Ελλάδα και μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα», δίνοντας το στίγμα για την επόμενη ημέρα της ψηφιακής μετάβασης.

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/1637945337507081/}