Η νέα ρύθμιση προσθέτει επιπλέον κατηγορίες παροχών και επιδομάτων στις εξαιρέσεις που ισχύουν κατά τη σύγκριση του συνολικού εισοδήματος με το αγροτικό εισόδημα.

Διευρύνεται ο κατάλογος των εισοδημάτων που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη διατήρηση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη, μετά τη δημοσίευση νέας κοινής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η νέα ρύθμιση προσθέτει επιπλέον κατηγορίες παροχών και επιδομάτων στις εξαιρέσεις που ισχύουν κατά τη σύγκριση του συνολικού εισοδήματος με το αγροτικό εισόδημα, διευκολύνοντας χιλιάδες παραγωγούς να διατηρήσουν το καθεστώς του επαγγελματία αγρότη και τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτό.

Η νέα απόφαση προβλέπει ότι, πέραν των εισοδημάτων που ήδη εξαιρούνταν από τον σχετικό υπολογισμό, προστίθενται πλέον δύο ακόμη κατηγορίες παροχών. Πρόκειται για το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ή αναζήτησης εργασίας που καταβάλλεται σε ανέργους στο πλαίσιο προγραμμάτων συμβουλευτικής, καθώς και για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας που χορηγείται σε μη μισθωτές εργαζόμενες.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, από το συνολικό εισόδημα εξακολουθούν να εξαιρούνται τα εισοδήματα από κεφάλαιο, όπως τόκοι, μερίσματα και ενοίκια, τα εισοδήματα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων και τίτλων, οι αμοιβές εποχιακά εργαζομένων έως 150 ημέρες τον χρόνο σε επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, οι αμοιβές μελών αγροτικών και γυναικείων συνεταιρισμών για περιστασιακή απασχόληση, οι συντάξεις του πρώην ΟΓΑ, καθώς και μια σειρά κοινωνικών επιδομάτων.

Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας αγρότης που το 2025 έλαβε 2.500 ευρώ από πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης δεν θα δει πλέον το ποσό αυτό να προσμετράται στο συνολικό εισόδημά του κατά την αξιολόγηση της επαγγελματικής του ιδιότητας. Αντίστοιχα, μια αγρότισσα που έλαβε την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δεν θα επιβαρυνθεί εισοδηματικά από την καταβολή της συγκεκριμένης ενίσχυσης.

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Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για παραγωγούς που βρίσκονται κοντά στα εισοδηματικά όρια που προβλέπει η νομοθεσία. Σε αρκετές περιπτώσεις, η προσμέτρηση επιδομάτων ή παροχών μπορούσε να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ αγροτικού και συνολικού εισοδήματος, δημιουργώντας δυσκολίες στη διατήρηση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ, καθώς προβλέπεται ρητά ότι οι διατάξεις της εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Έτσι, οι νέες εξαιρέσεις θα ληφθούν υπόψη και για φορολογικά έτη που έχουν ήδη παρέλθει, προσφέροντας ευνοϊκότερη αντιμετώπιση σε σημαντικό αριθμό αγροτών και αγροτισσών σε ολόκληρη τη χώρα.

