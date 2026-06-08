Τα κατεψυγμένα πτερύγια καρχαρία κυριάρχησαν στις εξαγωγές, αντιπροσωπεύοντας το 89,9% της συνολικής αξίας με 40,3 εκατ. ευρώ.

Μείωση κατέγραψαν οι εξαγωγές πτερυγίων καρχαρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς χώρες εκτός ΕΕ το 2025, μετά την εκρηκτική άνοδο που σημειώθηκε το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 2,7 χιλιάδες τόνους, αξίας 44,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 15,2% σε όγκο και 31,3% σε αξία σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 3,1 χιλιάδων τόνων και 65,3 εκατ. ευρώ.



Η υποχώρηση αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο έντονης ανάκαμψης. Μεταξύ 2023 και 2024, οι εξαγωγές είχαν υπερδιπλασιαστεί σε όγκο, ενώ η αξία τους είχε αυξηθεί κατά 91%. Προηγήθηκε τετραετής πτωτική πορεία από το 2019 έως το 2023, με τις εξαγωγές να υποχωρούν στο χαμηλό των 1,5 χιλιάδων τόνων, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, που επηρέασαν τόσο την προσφορά στην Ευρώπη όσο και τη ζήτηση στις ασιατικές αγορές. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι η Κίνα, μία από τις βασικές αγορές, ήρε τους περιορισμούς της πανδημίας μόλις τον Δεκέμβριο του 2022.



Παράλληλα, στα τέλη του 2023 τέθηκαν σε ισχύ αυστηρότεροι κανόνες στο πλαίσιο της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES). Η αναθεώρηση του Παραρτήματος ΙΙ πρόσθεσε 60 είδη καρχαριών στον κατάλογο προστασίας, επιβάλλοντας αυξημένους ελέγχους και περισσότερες απαιτήσεις τεκμηρίωσης για τις εξαγωγές. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η μείωση του 2025 ενδέχεται να αντανακλά την επιστροφή σε πιο φυσιολογικά επίπεδα εμπορίου, καθώς η ΕΕ ενίσχυσε την παρακολούθηση της αγοράς και εισήγαγε νέους κωδικούς προϊόντων για την καταγραφή των πλέον εμπορεύσιμων ειδών, όπως ο γαλάζιος καρχαρίας και ο βραχύπτερος μάκο.



Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές πτερυγίων καρχαρία στην ΕΕ παρέμειναν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Το 2025 εισήχθησαν μόλις 20,2 τόνοι, αξίας 300 χιλιάδων ευρώ, συνεχίζοντας την πτωτική τάση που καταγράφεται από το 2023, όταν οι εισαγωγές ανέρχονταν σε 66,9 τόνους και 1,2 εκατ. ευρώ.



Τα κατεψυγμένα πτερύγια καρχαρία κυριάρχησαν στις εξαγωγές, αντιπροσωπεύοντας το 89,9% της συνολικής αξίας με 40,3 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν τα καπνιστά, αποξηραμένα, αλατισμένα ή διατηρημένα σε άλμη πτερύγια, με αξία 4,2 εκατ. ευρώ και μερίδιο 9,3%. Οι εξαγωγές νωπών ή διατηρημένων πτερυγίων παρέμειναν οριακές. Στην κατηγορία των κατεψυγμένων πτερυγίων, το 97,2% του εμπορίου αφορούσε πτερύγια γαλάζιου καρχαρία, ενώ το υπόλοιπο προερχόταν από τον βραχύπτερο μάκο.



Οι ασιατικές αγορές εξακολούθησαν να απορροφούν σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Η Σιγκαπούρη αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον μεγαλύτερο προορισμό, συγκεντρώνοντας το 41,5% της συνολικής αξίας των εξαγωγών και ξεπερνώντας την Κίνα, η οποία ακολούθησε με 40,9%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Χονγκ Κονγκ με 12,8%, ενώ ακολούθησαν η Ιαπωνία και το Βιετνάμ με πολύ μικρότερα μερίδια.



Η δημοσίευση των στοιχείων συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Ιουνίου, υπενθυμίζοντας τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των ειδών που εξαρτώνται από αυτά.