Ο καρχαρίας ήταν εκεί αρκετά κοντά στο ναυάγιο, αρκετά κοντά σε εμάς, είπε ένας από τους δύτες.

Μία σπάνια συνάντηση είχαν δύτη στη Μεσόγειο όταν κατά τη διάρκεια της κατάδυσής τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν τεράστιο λευκό καρχαρία.

Η συνάντηση, που έγινε μεταξύ Τυνησίας και Σικελίας, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας αποστολής, που διοργανώθηκε από την ΜΚΟ Healthy Seas Foundation σε συνεργασία με την Ghost Diving και την Εταιρεία Τεκμηρίωσης Βυθισμένων Τοποθεσιών, με σκοπό την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων διχτυών αλιείας στο στενό της Σικελίας.

Η Healthy Seas, η οποία απομακρύνει σκουπίδια από τις θάλασσες, δήλωσε ότι θεωρεί ότι το συγκεκριμένο βίντεο είναι το πρώτο υποβρύχιο υλικό που απεικονίζει έναν ενήλικο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο στο φυσικό του περιβάλλον.

Ο Derk Remmers ήταν ένας από τους τρεις δύτες που συνάντησαν τον λευκό καρχαρία. «Είδαμε αυτόν τον τεράστιο καρχαρία - ήταν αρκετά σαφές ότι ήταν τεράστιος- έμοιαζε ξεκάθαρα σαν λευκός καρχαρίας. Ο καρχαρίας ήταν εκεί αρκετά κοντά στο ναυάγιο - αρκετά κοντά σε εμάς, στην πραγματικότητα. Κολύμπησε μακριά, γύρισε και επέστρεψε», όπως είπες.

{https://www.youtube.com/shorts/yPkVXpOkTp4}

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Ο ίδιος παραδέχθηκε πως τα χέρια του έτρεμαν ενώ προσπαθούσε να χειριστεί την κάμερα. «Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν ότι δεν θα μπορούσα να βάλω την κάμερα σε λειτουργία, ότι δεν θα μπορούσα να καταγράψω αυτό το σπάνιο γεγονός».

Ο δύτης σημείωσε ακόμα πως ελπίζει ότι το βίντεο δεν θα προκαλέσει συναγερμό ή εκκλήσεις για κυνήγι του μεγάλου λευκού καρχαρία. «Είναι σημαντικό για μένα να μην φοβηθεί κανείς, επειδή ήταν στα ανοιχτά, ήταν στην κεντρική Μεσόγειο, δεν ήταν κοντά σε μια παραλία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αισθανθούν ότι απειλούνται. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το πρώτο υποβρύχιο βίντεο ενός ενήλικου λευκού καρχαρία στο δικό του βιότοπο στη Μεσόγειο» είπε.

Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες είναι προστατευόμενο είδος, αλλά έχουν οδηγηθεί στα πρόθυρα της εξαφάνισης στη Μεσόγειο λόγω της παράνομης υπεραλίευσης.

Έρευνα του Blue Marine Foundation, ενός οργανισμού για την προστασία της φύσης, διαπίστωσε ότι απειλούμενοι καρχαρίες, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων λευκών καρχαριών, αλιεύονται και πωλούνται σε ψαραγορές σε χώρες της Βόρειας Αφρικής.

Με πληροφορίες του Telegraph/BBC/AP